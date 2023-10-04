https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900435168.html

На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023

На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ

Войска Украины за сутки на краснолиманском направлении потеряли около 50 военнослужащих, российские подразделения отразили две атаки противника, сообщило в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:04

2023-10-04T14:04

2023-10-04T14:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки на краснолиманском направлении потеряли около 50 военнослужащих, российские подразделения отразили две атаки противника, сообщило в среду в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады Украины и 12-й бригады специального назначения "Азов"* (признана террористической, запрещена в РФ) в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.* Запрещенная в России террористическая организация.

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