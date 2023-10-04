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На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 04.10.2023 (обновлено: 14:25 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900435168.html
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ
Войска Украины за сутки на краснолиманском направлении потеряли около 50 военнослужащих, российские подразделения отразили две атаки противника, сообщило в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:04
2023-10-04T14:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки на краснолиманском направлении потеряли около 50 военнослужащих, российские подразделения отразили две атаки противника, сообщило в среду в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады Украины и 12-й бригады специального назначения "Азов"* (признана террористической, запрещена в РФ) в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ

МО: на Краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки на краснолиманском направлении потеряли около 50 военнослужащих, российские подразделения отразили две атаки противника, сообщило в среду в Минобороны РФ.
На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады Украины и 12-й бригады специального назначения "Азов"* (признана террористической, запрещена в РФ) в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества.
"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 октября, 17:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраина
 
 
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