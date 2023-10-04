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Сальдо заявил, что украинские солдаты не хотят воевать - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/soldaty-1900479367.html
Сальдо заявил, что украинские солдаты не хотят воевать
Сальдо заявил, что украинские солдаты не хотят воевать - РИА Новости, 04.10.2023
Сальдо заявил, что украинские солдаты не хотят воевать
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что украинские солдаты не хотят идти воевать. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:19
2023-10-04T16:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что украинские солдаты не хотят идти воевать. "Я общаюсь с пленными и знаю, что воевать именно украинские солдаты не хотят. Они даже говорят, что не понимают, как они идут (в бой – ред.), что не соображают, почему они идут", - сказал Сальдо в эфире. Губернатор заявил, что допускает, что украинским солдатам подмешивают какие-то "вещества" в готовые пайки, произведенные зачастую за границей, что притупляет чувство страха и понимания происходящего. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899708548.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
Сальдо заявил, что украинские солдаты не хотят воевать

Сальдо: украинские солдаты не хотят идти воевать

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что украинские солдаты не хотят идти воевать.
"Я общаюсь с пленными и знаю, что воевать именно украинские солдаты не хотят. Они даже говорят, что не понимают, как они идут (в бой – ред.), что не соображают, почему они идут", - сказал Сальдо в эфире.
Губернатор заявил, что допускает, что украинским солдатам подмешивают какие-то "вещества" в готовые пайки, произведенные зачастую за границей, что притупляет чувство страха и понимания происходящего.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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