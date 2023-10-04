https://ria.ru/20231004/soldaty-1900479367.html

Сальдо заявил, что украинские солдаты не хотят воевать

Сальдо заявил, что украинские солдаты не хотят воевать - РИА Новости, 04.10.2023

Сальдо заявил, что украинские солдаты не хотят воевать

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что украинские солдаты не хотят идти воевать. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:19

2023-10-04T16:19

2023-10-04T16:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что украинские солдаты не хотят идти воевать. "Я общаюсь с пленными и знаю, что воевать именно украинские солдаты не хотят. Они даже говорят, что не понимают, как они идут (в бой – ред.), что не соображают, почему они идут", - сказал Сальдо в эфире. Губернатор заявил, что допускает, что украинским солдатам подмешивают какие-то "вещества" в готовые пайки, произведенные зачастую за границей, что притупляет чувство страха и понимания происходящего. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899708548.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо