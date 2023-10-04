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Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку - РИА Новости, 04.10.2023
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22:12 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/sobaka-1900557770.html
Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку
Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку - РИА Новости, 04.10.2023
Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку
Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман принесла извинения, после того как наступила на хвост собаки-поводыря в ходе общения с представителями... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:12
2023-10-04T22:12
в мире
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман принесла извинения, после того как наступила на хвост собаки-поводыря в ходе общения с представителями благотворительной организации Guide Dogs UK, занимающейся оказанием поддержки слепым и слабовидящим людям, сообщила в среду газета Daily Express. "Я чувствую, что мне нужно начать с извинений… Я не думаю, что какая-либо собака пострадала во время съемки моего визита. Однако позвольте мне для протокола принести извинения всем собакам", - сказала она на видео, снятом в ходе мероприятия накануне и опубликованном на сайте газеты. Глава британского МВД также добавила, что не знала о произошедшем, пока ей не показали фото. При этом, принося извинения, министр улыбалась, а в зале в это время был слышен громкий смех. Незадолго до этого в соцсетях распространилось фото, на котором Браверман стоит около стенда Guide Dogs UK, установленного на съезде Консервативной партии, и общается с представителем организации. При этом одной ногой министр, обутая в туфли на небольшом каблуке, стоит на хвосте собаки, поводок которой держит слепой мужчина в темных очках. Сама организация Guide Dogs UK в соцсети X в полушутливой форме отметила, что у собаки по кличке Инка был насыщенный день, поскольку её поцеловал премьер-министр Риши Сунак, и на неё "почти, но не совсем" наступила глава МВД Суэлла Браверман.
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в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку

Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку-поводыря

© AP Photo / Matt DunhamСуэлла Браверман
Суэлла Браверман - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Суэлла Браверман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман принесла извинения, после того как наступила на хвост собаки-поводыря в ходе общения с представителями благотворительной организации Guide Dogs UK, занимающейся оказанием поддержки слепым и слабовидящим людям, сообщила в среду газета Daily Express.
"Я чувствую, что мне нужно начать с извинений… Я не думаю, что какая-либо собака пострадала во время съемки моего визита. Однако позвольте мне для протокола принести извинения всем собакам", - сказала она на видео, снятом в ходе мероприятия накануне и опубликованном на сайте газеты.
Глава британского МВД также добавила, что не знала о произошедшем, пока ей не показали фото. При этом, принося извинения, министр улыбалась, а в зале в это время был слышен громкий смех.
Незадолго до этого в соцсетях распространилось фото, на котором Браверман стоит около стенда Guide Dogs UK, установленного на съезде Консервативной партии, и общается с представителем организации. При этом одной ногой министр, обутая в туфли на небольшом каблуке, стоит на хвосте собаки, поводок которой держит слепой мужчина в темных очках.
Сама организация Guide Dogs UK в соцсети X в полушутливой форме отметила, что у собаки по кличке Инка был насыщенный день, поскольку её поцеловал премьер-министр Риши Сунак, и на неё "почти, но не совсем" наступила глава МВД Суэлла Браверман.
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В миреВеликобританияРиши Сунак
 
 
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