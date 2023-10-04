https://ria.ru/20231004/snv-1900522927.html

МИД не исключил негативного сценария вокруг СНВ-3

МИД не исключил негативного сценария вокруг СНВ-3 - РИА Новости, 04.10.2023

МИД не исключил негативного сценария вокруг СНВ-3

Нельзя исключать негативного развития событий вокруг договора СНВ-3, действие которого было приостановлено из-за деструктивной политики США, заявил на заседании РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:48

2023-10-04T18:48

2023-10-04T18:51

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ООН, 4 окт - РИА Новости. Нельзя исключать негативного развития событий вокруг договора СНВ-3, действие которого было приостановлено из-за деструктивной политики США, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Нельзя исключать и дальнейшего негативного развития событий и вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого приостановлено вследствие деструктивной политики США", - сказал Воронцов. "Вашингтон явно способен и на другие дестабилизирующие шаги под лозунгами о стремлении нанести нашей стране стратегическое поражение и обеспечить так называемое двойное ядерное сдерживание России и Китая", - добавил он.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

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