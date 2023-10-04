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МИД не исключил негативного сценария вокруг СНВ-3 - РИА Новости, 04.10.2023
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18:48 04.10.2023 (обновлено: 18:51 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/snv-1900522927.html
МИД не исключил негативного сценария вокруг СНВ-3
МИД не исключил негативного сценария вокруг СНВ-3 - РИА Новости, 04.10.2023
МИД не исключил негативного сценария вокруг СНВ-3
Нельзя исключать негативного развития событий вокруг договора СНВ-3, действие которого было приостановлено из-за деструктивной политики США, заявил на заседании РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:48
2023-10-04T18:51
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ООН, 4 окт - РИА Новости. Нельзя исключать негативного развития событий вокруг договора СНВ-3, действие которого было приостановлено из-за деструктивной политики США, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Нельзя исключать и дальнейшего негативного развития событий и вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого приостановлено вследствие деструктивной политики США", - сказал Воронцов. "Вашингтон явно способен и на другие дестабилизирующие шаги под лозунгами о стремлении нанести нашей стране стратегическое поражение и обеспечить так называемое двойное ядерное сдерживание России и Китая", - добавил он.
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в мире, россия, сша, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, США, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
МИД не исключил негативного сценария вокруг СНВ-3

МИД: нельзя исключать негативного развития событий вокруг СНВ-3

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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ООН, 4 окт - РИА Новости. Нельзя исключать негативного развития событий вокруг договора СНВ-3, действие которого было приостановлено из-за деструктивной политики США, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
"Нельзя исключать и дальнейшего негативного развития событий и вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого приостановлено вследствие деструктивной политики США", - сказал Воронцов.
"Вашингтон явно способен и на другие дестабилизирующие шаги под лозунгами о стремлении нанести нашей стране стратегическое поражение и обеспечить так называемое двойное ядерное сдерживание России и Китая", - добавил он.
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