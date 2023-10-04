https://ria.ru/20231004/sng-1900344187.html

В Бишкеке рассказали о темах саммита СНГ в Киргизии

В Бишкеке рассказали о темах саммита СНГ в Киргизии - РИА Новости, 04.10.2023

В Бишкеке рассказали о темах саммита СНГ в Киргизии

Лидеры стран Содружества Независимых Государств на саммите в Киргизии обсудят укрепление сотрудничества внутри СНГ, сообщил заведующий отделом внешней политики... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:54

2023-10-04T09:54

2023-10-04T09:56

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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Лидеры стран Содружества Независимых Государств на саммите в Киргизии обсудят укрепление сотрудничества внутри СНГ, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев. "В ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - приводит слова завотделом пресс-служба главы киргизского государства. Ранее сообщалось, что саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.

https://ria.ru/20231002/sammit-1899933913.html

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в мире, киргизия, бишкек, садыр жапаров, снг, содружество