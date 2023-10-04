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В Бишкеке рассказали о темах саммита СНГ в Киргизии - РИА Новости, 04.10.2023
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09:54 04.10.2023 (обновлено: 09:56 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/sng-1900344187.html
В Бишкеке рассказали о темах саммита СНГ в Киргизии
В Бишкеке рассказали о темах саммита СНГ в Киргизии - РИА Новости, 04.10.2023
В Бишкеке рассказали о темах саммита СНГ в Киргизии
Лидеры стран Содружества Независимых Государств на саммите в Киргизии обсудят укрепление сотрудничества внутри СНГ, сообщил заведующий отделом внешней политики... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:54
2023-10-04T09:56
в мире
киргизия
бишкек
садыр жапаров
снг
содружество
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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Лидеры стран Содружества Независимых Государств на саммите в Киргизии обсудят укрепление сотрудничества внутри СНГ, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев. "В ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - приводит слова завотделом пресс-служба главы киргизского государства. Ранее сообщалось, что саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.
https://ria.ru/20231002/sammit-1899933913.html
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в мире, киргизия, бишкек, садыр жапаров, снг, содружество
В мире, Киргизия, Бишкек, Садыр Жапаров, СНГ, Содружество
В Бишкеке рассказали о темах саммита СНГ в Киргизии

Азымбакиев: лидеры стран СНГ обсудят в Киргизии укрепление сотрудничества

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Лидеры стран Содружества Независимых Государств на саммите в Киргизии обсудят укрепление сотрудничества внутри СНГ, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев.
"В ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - приводит слова завотделом пресс-служба главы киргизского государства.
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Ранее сообщалось, что саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.
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В миреКиргизияБишкекСадыр ЖапаровСНГСодружество
 
 
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