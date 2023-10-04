https://ria.ru/20231004/slovakiya-1900377247.html

Словакия временно восстановит контроль на границе с Венгрией

Словакия временно восстановит контроль на границе с Венгрией - РИА Новости, 04.10.2023

Словакия временно восстановит контроль на границе с Венгрией

Правительство Словакии решило временно восстановить контроль на границе с Венгрией из-за ухудшения ситуации с нелегальной миграцией, следует из документов,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:51

2023-10-04T11:51

2023-10-04T12:17

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БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство Словакии решило временно восстановить контроль на границе с Венгрией из-за ухудшения ситуации с нелегальной миграцией, следует из документов, одобренных на заседании кабмина в среду.Во вторник Польша, Чехия и Австрия на 10 дней ввели пограничный контроль на границе со Словакией. Глава победившей на парламентских выборах крупной словацкой партии Smer, экс-премьер Словакии Роберт Фицо во вторник заявлял, что правительству республики следует ввести контроль на границах с Венгрией."В связи с угрозой общественному порядку и внутренней безопасности, вызванной ростом нелегальной миграции, восстанавливается контроль на внутренней границе Словакии с Венгрией", - следует из документов, одобренных правительством в среду. Контроль на границе с Венгрией, как уточняется в материалах, будет действовать с 5 по 14 октября.Ранее премьер-министр Словакии Людовит Одор говорил, что закрытие границы с Венгрией не решит проблему с нелегальными мигрантами, но потребует больших расходов.В словацком городе Вельки-Кртиш недалеко от границы с Венгрией ранее был организован временный центр размещения нелегалов. В производственном цеху одной из частных фирм изначально находились порядка 700 человек. Позже правоохранители сообщали, что там оставались не больше нескольких десятков нелегалов. Большинство мигрантов, которые попадают в Словакию из Венгрии, являются гражданами Сирии.Глава словацкой полиции Штефан Гамран ранее на пресс-конференции сообщал, что нелегалы не остаются в Словакии, а направляются в другие страны Европы, в частности, в Германию и Австрию, где просят убежище. Он говорил, что полиция не зарегистрировала ни одного преступления со стороны этих мигрантов. По мнению главы словацкой полиции, закрыть границу с Венгрией невозможно, а если бы и удалось, то это не решило бы проблему.Представители некоторых словацких населенных пунктов на границе с Венгрией сообщали, что нелегалы проникали в сады к местным жителям в поисках еды. Власти небольшого населенного пункта Вышковце-над-Иплом своими силами были вынуждены организовывать патрулирование территории в связи с прибытием из Венгрии десятков мигрантов ежедневно.

https://ria.ru/20230902/turtsiya-1893852374.html

https://ria.ru/20230902/turtsiya-1893852374.html

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