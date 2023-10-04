https://ria.ru/20231004/siriya-1900327040.html

Сирийские военные сбили на севере Алеппо два беспилотника террористов

Сирийские военные сбили на севере Алеппо два беспилотника террористов - РИА Новости, 04.10.2023

Сирийские военные сбили на севере Алеппо два беспилотника террористов

Вооруженные силы Сирии нанесли удар по штаб-квартире боевиков в провинции Алеппо и сбили два беспилотника террористов, говорится в заявлении министерства... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T07:50

2023-10-04T07:50

2023-10-04T07:50

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии нанесли удар по штаб-квартире боевиков в провинции Алеппо и сбили два беспилотника террористов, говорится в заявлении министерства обороны страны. "Подразделения наших вооруженных сил нанесли удар по штаб-квартире террористов в сельской местности в окрестностях Идлиба и сбили два беспилотника в северной части Алеппо", - сообщается в заявлении минобороны Сирии на странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).В заявлении отмечается, что в ответ на неоднократные нападения боевиков подразделения вооруженных сил Сирии нанесли артиллерийские удары по штабам террористических группировок, в результате ряд боевиков были ликвидированы и ранены. Накануне замруководитель российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил на брифинге, что террористы, действующие на территории Идлиба, Алеппо и Латакии в САР, готовят нападения на пункты дислокации военных РФ и Сирии. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"** (ИГ**, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20231002/siriya-1899822008.html

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сирия, россия, алеппо, в мире