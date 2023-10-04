Сирийские военные сбили на севере Алеппо два беспилотника террористов
Сирийские военные ударили по штабу боевиков на севере Алеппо и сбили два БПЛА
Военнослужащий правительственной армии Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии нанесли удар по штаб-квартире боевиков в провинции Алеппо и сбили два беспилотника террористов, говорится в заявлении министерства обороны страны.
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"Подразделения наших вооруженных сил нанесли удар по штаб-квартире террористов в сельской местности в окрестностях Идлиба и сбили два беспилотника в северной части Алеппо", - сообщается в заявлении минобороны Сирии на странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
В заявлении отмечается, что в ответ на неоднократные нападения боевиков подразделения вооруженных сил Сирии нанесли артиллерийские удары по штабам террористических группировок, в результате ряд боевиков были ликвидированы и ранены.
Накануне замруководитель российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил на брифинге, что террористы, действующие на территории Идлиба, Алеппо и Латакии в САР, готовят нападения на пункты дислокации военных РФ и Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"** (ИГ**, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая организация, запрещена в России
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая организация, запрещена в России