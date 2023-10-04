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Сирийские военные сбили на севере Алеппо два беспилотника террористов - РИА Новости, 04.10.2023
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07:50 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/siriya-1900327040.html
Сирийские военные сбили на севере Алеппо два беспилотника террористов
Сирийские военные сбили на севере Алеппо два беспилотника террористов - РИА Новости, 04.10.2023
Сирийские военные сбили на севере Алеппо два беспилотника террористов
Вооруженные силы Сирии нанесли удар по штаб-квартире боевиков в провинции Алеппо и сбили два беспилотника террористов, говорится в заявлении министерства... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T07:50
2023-10-04T07:50
сирия
россия
алеппо
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии нанесли удар по штаб-квартире боевиков в провинции Алеппо и сбили два беспилотника террористов, говорится в заявлении министерства обороны страны. &quot;Подразделения наших вооруженных сил нанесли удар по штаб-квартире террористов в сельской местности в окрестностях Идлиба и сбили два беспилотника в северной части Алеппо&quot;, - сообщается в заявлении минобороны Сирии на странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).В заявлении отмечается, что в ответ на неоднократные нападения боевиков подразделения вооруженных сил Сирии нанесли артиллерийские удары по штабам террористических группировок, в результате ряд боевиков были ликвидированы и ранены. Накануне замруководитель российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил на брифинге, что террористы, действующие на территории Идлиба, Алеппо и Латакии в САР, готовят нападения на пункты дислокации военных РФ и Сирии. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"** (ИГ**, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20231002/siriya-1899822008.html
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4.7
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7 495 645-6601
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сирия, россия, алеппо, в мире
Сирия, Россия, Алеппо, В мире
Сирийские военные сбили на севере Алеппо два беспилотника террористов

Сирийские военные ударили по штабу боевиков на севере Алеппо и сбили два БПЛА

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий правительственной армии Сирии
Военнослужащий правительственной армии Сирии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Военнослужащий правительственной армии Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии нанесли удар по штаб-квартире боевиков в провинции Алеппо и сбили два беспилотника террористов, говорится в заявлении министерства обороны страны.
«

"Подразделения наших вооруженных сил нанесли удар по штаб-квартире террористов в сельской местности в окрестностях Идлиба и сбили два беспилотника в северной части Алеппо", - сообщается в заявлении минобороны Сирии на странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

В заявлении отмечается, что в ответ на неоднократные нападения боевиков подразделения вооруженных сил Сирии нанесли артиллерийские удары по штабам террористических группировок, в результате ряд боевиков были ликвидированы и ранены.
Накануне замруководитель российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил на брифинге, что террористы, действующие на территории Идлиба, Алеппо и Латакии в САР, готовят нападения на пункты дислокации военных РФ и Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"** (ИГ**, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая организация, запрещена в России
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