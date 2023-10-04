https://ria.ru/20231004/sirius-1900555663.html

В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей

В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей - РИА Новости, 04.10.2023

В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей

Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила президенту РФ Владимиру Путину подготовить комплексную программу сотрудничества со... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:50

2023-10-04T21:50

2023-10-04T21:50

россия

елена шмелева

владимир путин

сочи

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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила президенту РФ Владимиру Путину подготовить комплексную программу сотрудничества со школами за границей, в том числе для защиты от дискриминации за рубежом российских достижений в культуре и науке. Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи создали "Сириус". "Для того чтобы в долгосрочной перспективе все-таки популяризировать наши самые сильные стороны нашего общего образования и защищать от дискриминации за рубежом наши общественные достижения и в культуре, и в науке, мы бы хотели предложить комплексную программу работы со школами за границей", - сказала Шмелева. Она отметила, что уже провела консультации с коллегами экспертного совета. "Три направления мы видим. Первое - создание ассоциированных школ "Сириуса" за рубежом. В первую очередь нашими партнерами станут компании, которые открывают там производства и для детей своих сотрудников создают школы. Мы готовы взять методическое сопровождение и готовы вовлекать в эту работу школы при посольстве и какие-то другие иностранные организации, которые захотят с нами сотрудничать", - уточнила Шмелева. Вторым направлением, по ее словам, является вовлечение школьников из дружественных стран в российскую систему выявления талантов и работа с ними. Она пояснила, что по этой причине все эти интеллектуальные конкурсы "Сириуса" становятся открытыми, что создает условия для поступления детей из-за рубежа. Также "Сириус" готовит управленческие педагогические команды, делясь лучшими практиками, которые уже показали свою эффективность в России. По мнению Шмелевой, такая деятельность центра важна для реализации в полной мере концепции внешней политики Российской Федерации.

https://ria.ru/20231004/sirius-1900553075.html

https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html

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россия, елена шмелева, владимир путин, сочи, общество