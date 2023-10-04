Рейтинг@Mail.ru
В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/sirius-1900555663.html
В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей
В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей - РИА Новости, 04.10.2023
В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей
Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила президенту РФ Владимиру Путину подготовить комплексную программу сотрудничества со... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:50
2023-10-04T21:50
россия
елена шмелева
владимир путин
сочи
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900499115_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_a4ff98192228de0d6da054ae046c32f5.jpg
СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила президенту РФ Владимиру Путину подготовить комплексную программу сотрудничества со школами за границей, в том числе для защиты от дискриминации за рубежом российских достижений в культуре и науке. Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи создали "Сириус". "Для того чтобы в долгосрочной перспективе все-таки популяризировать наши самые сильные стороны нашего общего образования и защищать от дискриминации за рубежом наши общественные достижения и в культуре, и в науке, мы бы хотели предложить комплексную программу работы со школами за границей", - сказала Шмелева. Она отметила, что уже провела консультации с коллегами экспертного совета. "Три направления мы видим. Первое - создание ассоциированных школ "Сириуса" за рубежом. В первую очередь нашими партнерами станут компании, которые открывают там производства и для детей своих сотрудников создают школы. Мы готовы взять методическое сопровождение и готовы вовлекать в эту работу школы при посольстве и какие-то другие иностранные организации, которые захотят с нами сотрудничать", - уточнила Шмелева. Вторым направлением, по ее словам, является вовлечение школьников из дружественных стран в российскую систему выявления талантов и работа с ними. Она пояснила, что по этой причине все эти интеллектуальные конкурсы "Сириуса" становятся открытыми, что создает условия для поступления детей из-за рубежа. Также "Сириус" готовит управленческие педагогические команды, делясь лучшими практиками, которые уже показали свою эффективность в России. По мнению Шмелевой, такая деятельность центра важна для реализации в полной мере концепции внешней политики Российской Федерации.
https://ria.ru/20231004/sirius-1900553075.html
https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900499115_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_5b329a454e90db983bbe5127b75a2f62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, елена шмелева, владимир путин, сочи, общество
Россия, Елена Шмелева, Владимир Путин, Сочи, Общество
В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей

Шмелева предложила создать программу работы "Сириуса" со школами за границей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в "Сириусе"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в Сириусе
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в "Сириусе"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила президенту РФ Владимиру Путину подготовить комплексную программу сотрудничества со школами за границей, в том числе для защиты от дискриминации за рубежом российских достижений в культуре и науке.
Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи создали "Сириус".
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в Сириусе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В "Сириусе" заявили о готовности открыть программу по кибербезопасности
Вчера, 21:31
"Для того чтобы в долгосрочной перспективе все-таки популяризировать наши самые сильные стороны нашего общего образования и защищать от дискриминации за рубежом наши общественные достижения и в культуре, и в науке, мы бы хотели предложить комплексную программу работы со школами за границей", - сказала Шмелева.
Она отметила, что уже провела консультации с коллегами экспертного совета.
"Три направления мы видим. Первое - создание ассоциированных школ "Сириуса" за рубежом. В первую очередь нашими партнерами станут компании, которые открывают там производства и для детей своих сотрудников создают школы. Мы готовы взять методическое сопровождение и готовы вовлекать в эту работу школы при посольстве и какие-то другие иностранные организации, которые захотят с нами сотрудничать", - уточнила Шмелева.
Вторым направлением, по ее словам, является вовлечение школьников из дружественных стран в российскую систему выявления талантов и работа с ними. Она пояснила, что по этой причине все эти интеллектуальные конкурсы "Сириуса" становятся открытыми, что создает условия для поступления детей из-за рубежа. Также "Сириус" готовит управленческие педагогические команды, делясь лучшими практиками, которые уже показали свою эффективность в России. По мнению Шмелевой, такая деятельность центра важна для реализации в полной мере концепции внешней политики Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Владимир Путин: педагог — это не профессия, а миссия
Вчера, 18:27
 
РоссияЕлена ШмелеваВладимир ПутинСочиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала