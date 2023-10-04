https://ria.ru/20231004/sirius-1900555663.html
В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей
В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей - РИА Новости, 04.10.2023
В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей
Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила президенту РФ Владимиру Путину подготовить комплексную программу сотрудничества со... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:50
2023-10-04T21:50
2023-10-04T21:50
россия
елена шмелева
владимир путин
сочи
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900499115_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_a4ff98192228de0d6da054ae046c32f5.jpg
СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила президенту РФ Владимиру Путину подготовить комплексную программу сотрудничества со школами за границей, в том числе для защиты от дискриминации за рубежом российских достижений в культуре и науке. Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи создали "Сириус". "Для того чтобы в долгосрочной перспективе все-таки популяризировать наши самые сильные стороны нашего общего образования и защищать от дискриминации за рубежом наши общественные достижения и в культуре, и в науке, мы бы хотели предложить комплексную программу работы со школами за границей", - сказала Шмелева. Она отметила, что уже провела консультации с коллегами экспертного совета. "Три направления мы видим. Первое - создание ассоциированных школ "Сириуса" за рубежом. В первую очередь нашими партнерами станут компании, которые открывают там производства и для детей своих сотрудников создают школы. Мы готовы взять методическое сопровождение и готовы вовлекать в эту работу школы при посольстве и какие-то другие иностранные организации, которые захотят с нами сотрудничать", - уточнила Шмелева. Вторым направлением, по ее словам, является вовлечение школьников из дружественных стран в российскую систему выявления талантов и работа с ними. Она пояснила, что по этой причине все эти интеллектуальные конкурсы "Сириуса" становятся открытыми, что создает условия для поступления детей из-за рубежа. Также "Сириус" готовит управленческие педагогические команды, делясь лучшими практиками, которые уже показали свою эффективность в России. По мнению Шмелевой, такая деятельность центра важна для реализации в полной мере концепции внешней политики Российской Федерации.
https://ria.ru/20231004/sirius-1900553075.html
https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900499115_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_5b329a454e90db983bbe5127b75a2f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена шмелева, владимир путин, сочи, общество
Россия, Елена Шмелева, Владимир Путин, Сочи, Общество
В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей
Шмелева предложила создать программу работы "Сириуса" со школами за границей
СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила президенту РФ Владимиру Путину подготовить комплексную программу сотрудничества со школами за границей, в том числе для защиты от дискриминации за рубежом российских достижений в культуре и науке.
Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи
создали "Сириус".
В "Сириусе" заявили о готовности открыть программу по кибербезопасности
"Для того чтобы в долгосрочной перспективе все-таки популяризировать наши самые сильные стороны нашего общего образования и защищать от дискриминации за рубежом наши общественные достижения и в культуре, и в науке, мы бы хотели предложить комплексную программу работы со школами за границей", - сказала Шмелева.
Она отметила, что уже провела консультации с коллегами экспертного совета.
"Три направления мы видим. Первое - создание ассоциированных школ "Сириуса" за рубежом. В первую очередь нашими партнерами станут компании, которые открывают там производства и для детей своих сотрудников создают школы. Мы готовы взять методическое сопровождение и готовы вовлекать в эту работу школы при посольстве и какие-то другие иностранные организации, которые захотят с нами сотрудничать", - уточнила Шмелева.
Вторым направлением, по ее словам, является вовлечение школьников из дружественных стран в российскую систему выявления талантов и работа с ними. Она пояснила, что по этой причине все эти интеллектуальные конкурсы "Сириуса" становятся открытыми, что создает условия для поступления детей из-за рубежа. Также "Сириус" готовит управленческие педагогические команды, делясь лучшими практиками, которые уже показали свою эффективность в России. По мнению Шмелевой, такая деятельность центра важна для реализации в полной мере концепции внешней политики Российской Федерации.
Владимир Путин: педагог — это не профессия, а миссия