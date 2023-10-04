https://ria.ru/20231004/sirius-1900553075.html
В "Сириусе" заявили о готовности открыть программу по кибербезопасности
В "Сириусе" заявили о готовности открыть программу по кибербезопасности - РИА Новости, 04.10.2023
В "Сириусе" заявили о готовности открыть программу по кибербезопасности
Образовательный центр "Сириус" готов открыть экспериментальную флагманскую программу по кибербезопасности, запустит ее в этом году, сообщила президенту РФ... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:31
2023-10-04T21:31
2023-10-04T21:31
россия
сочи
владимир путин
елена шмелева
технологии
общество
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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" готов открыть экспериментальную флагманскую программу по кибербезопасности, запустит ее в этом году, сообщила президенту РФ Владимиру Путину руководитель центра Елена Шмелева. Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи создали "Сириус". "Мы готовы в соответствии с вашим поручением прошлого года открыть для самых сильных школьников России экспериментальную флагманскую программу по кибербезопасности, когда интегрируются программы общего и высшего образования, и мы можем увидеть подготовку таких инженеров-лидеров. Уже с этого года мы ее начнем", - сказала Шмелева.
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россия, сочи, владимир путин, елена шмелева, технологии, общество
Россия, Сочи, Владимир Путин, Елена Шмелева, Технологии, Общество
В "Сириусе" заявили о готовности открыть программу по кибербезопасности
Шмелева заявила о готовности открыть в "Сириусе" программу по кибербезопасности