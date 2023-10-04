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Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой - РИА Новости, 04.10.2023
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18:10 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/sirius-1900512179.html
Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой
Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой - РИА Новости, 04.10.2023
Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой
Президент России Владимир Путин, говоря о развитии образовательного центра "Сириуса", заявил, что нужно использовать современные технологии, чтобы сделать... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:10
2023-10-04T18:10
сочи
владимир путин
образовательный центр "сириус"
общество
наука
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии образовательного центра "Сириуса", заявил, что нужно использовать современные технологии, чтобы сделать территорию открытой, при этом обеспечив безопасность учащихся. "Легче всего построить заборы и все запретить, это понятно, но нужно добиться того, чтобы и безопасность была обеспечена и открытое пространство создано. Непростая задача, но это сделать можно с помощью современных технологий", - сказал глава государства на встрече с учащимися и преподавателями центра. Путин также считает, что нужно упрощать возможности использования современных материалов в строительстве, но вопрос тот же - безопасность должна быть обеспечена. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20230912/sirius-1895857125.html
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сочи, владимир путин, образовательный центр "сириус", общество, наука
Сочи, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Общество, Наука
Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой

Путин: современные технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в "Сириусе"
Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в Сириусе
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в "Сириусе"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии образовательного центра "Сириуса", заявил, что нужно использовать современные технологии, чтобы сделать территорию открытой, при этом обеспечив безопасность учащихся.
«
"Легче всего построить заборы и все запретить, это понятно, но нужно добиться того, чтобы и безопасность была обеспечена и открытое пространство создано. Непростая задача, но это сделать можно с помощью современных технологий", - сказал глава государства на встрече с учащимися и преподавателями центра.
Путин также считает, что нужно упрощать возможности использования современных материалов в строительстве, но вопрос тот же - безопасность должна быть обеспечена.
Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
Официальный герб федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
У федеральной территории "Сириус" появился герб
12 сентября, 15:25
 
СочиВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"ОбществоНаука
 
 
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