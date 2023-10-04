https://ria.ru/20231004/sirius-1900512179.html
Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой
Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой - РИА Новости, 04.10.2023
Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой
Президент России Владимир Путин, говоря о развитии образовательного центра "Сириуса", заявил, что нужно использовать современные технологии, чтобы сделать... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:10
2023-10-04T18:10
2023-10-04T18:10
сочи
владимир путин
образовательный центр "сириус"
общество
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900499115_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_a4ff98192228de0d6da054ae046c32f5.jpg
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии образовательного центра "Сириуса", заявил, что нужно использовать современные технологии, чтобы сделать территорию открытой, при этом обеспечив безопасность учащихся. "Легче всего построить заборы и все запретить, это понятно, но нужно добиться того, чтобы и безопасность была обеспечена и открытое пространство создано. Непростая задача, но это сделать можно с помощью современных технологий", - сказал глава государства на встрече с учащимися и преподавателями центра. Путин также считает, что нужно упрощать возможности использования современных материалов в строительстве, но вопрос тот же - безопасность должна быть обеспечена. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20230912/sirius-1895857125.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900499115_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_5b329a454e90db983bbe5127b75a2f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, владимир путин, образовательный центр "сириус", общество, наука
Сочи, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Общество, Наука
Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой
Путин: современные технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой