https://ria.ru/20231004/sirius-1900512179.html

Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой

Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой - РИА Новости, 04.10.2023

Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой

Президент России Владимир Путин, говоря о развитии образовательного центра "Сириуса", заявил, что нужно использовать современные технологии, чтобы сделать... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:10

2023-10-04T18:10

2023-10-04T18:10

сочи

владимир путин

образовательный центр "сириус"

общество

наука

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии образовательного центра "Сириуса", заявил, что нужно использовать современные технологии, чтобы сделать территорию открытой, при этом обеспечив безопасность учащихся. "Легче всего построить заборы и все запретить, это понятно, но нужно добиться того, чтобы и безопасность была обеспечена и открытое пространство создано. Непростая задача, но это сделать можно с помощью современных технологий", - сказал глава государства на встрече с учащимися и преподавателями центра. Путин также считает, что нужно упрощать возможности использования современных материалов в строительстве, но вопрос тот же - безопасность должна быть обеспечена. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20230912/sirius-1895857125.html

сочи

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сочи, владимир путин, образовательный центр "сириус", общество, наука