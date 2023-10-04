https://ria.ru/20231004/sirius-1900510018.html

Путин пообещал содействовать кооперации центра "Сириус" и корпораций

Путин пообещал содействовать кооперации центра "Сириус" и корпораций - РИА Новости, 04.10.2023

Путин пообещал содействовать кооперации центра "Сириус" и корпораций

Президент России Владимир Путин пообещал содействовать кооперации образовательного центра "Сириус" и корпораций, чтобы обучающиеся могли сразу погрузиться в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:02

2023-10-04T18:02

2023-10-04T19:13

владимир путин

общество

сочи

наука

образовательный центр "сириус"

год педагога и наставника

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал содействовать кооперации образовательного центра "Сириус" и корпораций, чтобы обучающиеся могли сразу погрузиться в производственную составляющую и пройти научную практику. "Дополнительные еще коррективы ввести и использовать имеющиеся у "Сириуса" большие связи для того, чтобы совместить эту такую чисто олимпиадно-образовательную составляющую с производственной в широком смысле этого слова, и использовать возможности "Сириуса" для того, чтобы побывать в реальных научных коллективах, в лабораториях в реальных там, в институтах и напрямую работать уже с теми людьми, которые на практике все эти задачи реализуют, стоящие перед российской наукой в целом. Так и сделаем", - заявил глава государства в ходе общения с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус". Глава государства добавил, что проект "Школы – ассоциированные партнёры Сириуса" будут распространять на школы в других регионах по мере расширения возможностей "Сириуса". "Чтобы в эту программу попасть, это же Сириус должен затрачивать определенные ресурсы на это. И если она так востребована, мне это тоже важно было услышать от вас, и так качественно работает, то, конечно, надо уделять больше внимания и расширять ее по всей стране", - отметил президент.По словам Путина, необходимо также включить в программу другие предметы. "Химию и биологию? Ну да, физику еще надо. Химию, физику и биологию", - заключил президент.Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20230901/tsentr-1893729828.html

https://ria.ru/20230913/lechenie-1896073504.html

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владимир путин, общество, сочи, наука, образовательный центр "сириус"