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Важно общаться со странами, желающими открывать русские школы, заявил Путин - РИА Новости, 04.10.2023
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21:58 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/shkoly-1900556714.html
Важно общаться со странами, желающими открывать русские школы, заявил Путин
Важно общаться со странами, желающими открывать русские школы, заявил Путин - РИА Новости, 04.10.2023
Важно общаться со странами, желающими открывать русские школы, заявил Путин
Важно не растерять наработки и поддерживать контакты с другими странами, которые хотят открывать у себя русские школы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:58
2023-10-04T21:58
россия
сочи
каспийское море
владимир путин
общество
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Важно не растерять наработки и поддерживать контакты с другими странами, которые хотят открывать у себя русские школы, заявил президент России Владимир Путин. "Очень важно не растерять все то, что было наработано в предыдущие десятилетия, а может быть, и столетия, развивать наши контакты со всеми этими странами (Прикаспия), и они в этом заинтересованы. Многие мои коллеги неслучайно выступают с инициативами открыть наши российские школы в их странах, направлять преподавателей русского языка и литературы для работы в эти страны", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" в Сочи. По его словам, России очень важно не потерять связь с этими странами, с этими народами, с этими культурами и литературами. Один из участников встречи предложил открыть центры дружественных культур в регионах Прикаспия. Президент положительно оценил идею. "Честно говоря, таким узким специалистам, как вы, в голову приходят такие хорошие идеи, мне не приходило, к сожалению, хотя мы регулярно с коллегами собираемся в рамках Прикаспийских саммитов по самым разным направлениям", - сказал Путин. Он добавил, что Каспий – это пять государств, и все они важны для России. "Нас объединяет Каспийское море, но не только. Нас объединяет общая культура в значительной степени, общее соседство многовековое, а с некоторыми государствами даже общее существование в рамках единого государства – в рамках советского Союза и ещё Российской империи", - напомнил он. Президент сообщил, что попросит МИД, правительство, администрацию президента продумать это предложение. "Хорошая идея, конкретная, понятная и настолько гуманитарная, что я не представляю, кто мог бы быть против", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20231004/putin-1900548252.html
https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html
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россия
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россия, сочи, каспийское море, владимир путин, общество
Россия, Сочи, Каспийское море, Владимир Путин, Общество
Важно общаться со странами, желающими открывать русские школы, заявил Путин

Путин: важно быть в контакте со странами, которые хотят открывать русские школы

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Важно не растерять наработки и поддерживать контакты с другими странами, которые хотят открывать у себя русские школы, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень важно не растерять все то, что было наработано в предыдущие десятилетия, а может быть, и столетия, развивать наши контакты со всеми этими странами (Прикаспия), и они в этом заинтересованы. Многие мои коллеги неслучайно выступают с инициативами открыть наши российские школы в их странах, направлять преподавателей русского языка и литературы для работы в эти страны", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" в Сочи.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Воспитание является главным вопросом образовательной системы, заявил Путин
Вчера, 20:54
По его словам, России очень важно не потерять связь с этими странами, с этими народами, с этими культурами и литературами.
Один из участников встречи предложил открыть центры дружественных культур в регионах Прикаспия.
Президент положительно оценил идею. "Честно говоря, таким узким специалистам, как вы, в голову приходят такие хорошие идеи, мне не приходило, к сожалению, хотя мы регулярно с коллегами собираемся в рамках Прикаспийских саммитов по самым разным направлениям", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Владимир Путин: педагог — это не профессия, а миссия
Вчера, 18:27
Он добавил, что Каспий – это пять государств, и все они важны для России. "Нас объединяет Каспийское море, но не только. Нас объединяет общая культура в значительной степени, общее соседство многовековое, а с некоторыми государствами даже общее существование в рамках единого государства – в рамках советского Союза и ещё Российской империи", - напомнил он.
Президент сообщил, что попросит МИД, правительство, администрацию президента продумать это предложение. "Хорошая идея, конкретная, понятная и настолько гуманитарная, что я не представляю, кто мог бы быть против", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Путин поддержал идею допподготовки педагогов по другим направлениям
Вчера, 20:06
 
РоссияСочиКаспийское мореВладимир ПутинОбщество
 
 
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