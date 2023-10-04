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В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц

В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц - РИА Новости, 04.10.2023

В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц

После конфликта четырех школьниц в красноярском Ачинске, из-за которого одну из них доставили в больницу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:27

2023-10-04T06:27

2023-10-04T06:28

ачинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. После конфликта четырех школьниц в красноярском Ачинске, из-за которого одну из них доставили в больницу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка СК. Ранее региональный главк МВД сообщил, что в Ачинске после конфликта четырех школьниц одну из них доставили в больницу. Следователи СК полагают, что в конце сентября три девушки 14 и 15 лет встретились со своей сверстницей и неподалеку от школы нанесли ей телесные повреждения. Очевидец драки, посторонняя женщина, остановила потасовку и вызвала скорую. По предварительной версии, причиной драки стали неприязненные отношения. "Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 15-летней жительнице Ачинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20231001/draka-1899747933.html

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ачинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия