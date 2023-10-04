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В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц - РИА Новости, 04.10.2023
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06:27 04.10.2023 (обновлено: 06:28 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/shkolnitsy-1900321900.html
В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц
В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц - РИА Новости, 04.10.2023
В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц
После конфликта четырех школьниц в красноярском Ачинске, из-за которого одну из них доставили в больницу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:27
2023-10-04T06:28
ачинск
россия
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. После конфликта четырех школьниц в красноярском Ачинске, из-за которого одну из них доставили в больницу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка СК. Ранее региональный главк МВД сообщил, что в Ачинске после конфликта четырех школьниц одну из них доставили в больницу. Следователи СК полагают, что в конце сентября три девушки 14 и 15 лет встретились со своей сверстницей и неподалеку от школы нанесли ей телесные повреждения. Очевидец драки, посторонняя женщина, остановила потасовку и вызвала скорую. По предварительной версии, причиной драки стали неприязненные отношения. "Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 15-летней жительнице Ачинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20231001/draka-1899747933.html
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ачинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ачинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц

СК возбудил уголовное дело после драки четырех школьниц в красноярском Ачинске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. После конфликта четырех школьниц в красноярском Ачинске, из-за которого одну из них доставили в больницу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее региональный главк МВД сообщил, что в Ачинске после конфликта четырех школьниц одну из них доставили в больницу. Следователи СК полагают, что в конце сентября три девушки 14 и 15 лет встретились со своей сверстницей и неподалеку от школы нанесли ей телесные повреждения. Очевидец драки, посторонняя женщина, остановила потасовку и вызвала скорую. По предварительной версии, причиной драки стали неприязненные отношения.
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 15-летней жительнице Ачинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.
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АчинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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