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В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц
В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц - РИА Новости, 04.10.2023
В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц
После конфликта четырех школьниц в красноярском Ачинске, из-за которого одну из них доставили в больницу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:27
2023-10-04T06:27
2023-10-04T06:28
ачинск
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. После конфликта четырех школьниц в красноярском Ачинске, из-за которого одну из них доставили в больницу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка СК. Ранее региональный главк МВД сообщил, что в Ачинске после конфликта четырех школьниц одну из них доставили в больницу. Следователи СК полагают, что в конце сентября три девушки 14 и 15 лет встретились со своей сверстницей и неподалеку от школы нанесли ей телесные повреждения. Очевидец драки, посторонняя женщина, остановила потасовку и вызвала скорую. По предварительной версии, причиной драки стали неприязненные отношения. "Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 15-летней жительнице Ачинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.
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ачинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ачинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц
СК возбудил уголовное дело после драки четырех школьниц в красноярском Ачинске