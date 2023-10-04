https://ria.ru/20231004/shkola-1900537715.html

Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества

Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества - РИА Новости, 04.10.2023

Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества

Премьер министр РФ Михаил Мишустин в преддверии Дня учителя рассказал, что школа - это лучшее, что было в его жизни в плане наставничества. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:49

2023-10-04T19:49

2023-10-04T19:54

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин в преддверии Дня учителя рассказал, что школа - это лучшее, что было в его жизни в плане наставничества. В среду Мишустин встретился со своими школьным учителями в Доме правительства. "Лучшее, что было в моей жизни с точки зрения наставничества - это была школа", - сказал Мишустин в ходе встречи . По словам премьера, он выбрал свой профессиональный путь в том числе благодаря школе. В беседе с учителями Мишустин вспомнил, как в школьные годы прочел книгу Эйнштейна "Творец и бунтарь" и должен был сделать доклад на тему определенных проблем физики - будущий премьер выбрал теорию относительности. "Нина Терентьевна подошла и говорит: ладно, я некоторые темы тебе разрешу проходить, дома будешь читать. Я знаю, что ты готовишься. Занимайся математикой. И это было замечательно", - поделился своими воспоминаниями глава правительства. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.

https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html

https://ria.ru/20231004/nastavniki-1900531973.html

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общество, россия, михаил мишустин