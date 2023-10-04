https://ria.ru/20231004/shkola-1900537715.html
Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества
Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества - РИА Новости, 04.10.2023
Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества
Премьер министр РФ Михаил Мишустин в преддверии Дня учителя рассказал, что школа - это лучшее, что было в его жизни в плане наставничества. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:49
2023-10-04T19:49
2023-10-04T19:54
общество
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михаил мишустин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин в преддверии Дня учителя рассказал, что школа - это лучшее, что было в его жизни в плане наставничества. В среду Мишустин встретился со своими школьным учителями в Доме правительства. "Лучшее, что было в моей жизни с точки зрения наставничества - это была школа", - сказал Мишустин в ходе встречи . По словам премьера, он выбрал свой профессиональный путь в том числе благодаря школе. В беседе с учителями Мишустин вспомнил, как в школьные годы прочел книгу Эйнштейна "Творец и бунтарь" и должен был сделать доклад на тему определенных проблем физики - будущий премьер выбрал теорию относительности. "Нина Терентьевна подошла и говорит: ладно, я некоторые темы тебе разрешу проходить, дома будешь читать. Я знаю, что ты готовишься. Занимайся математикой. И это было замечательно", - поделился своими воспоминаниями глава правительства. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html
https://ria.ru/20231004/nastavniki-1900531973.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества
Мишустин заявил, что школьный период для него был лучшим в плане наставничества
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин в преддверии Дня учителя рассказал, что школа - это лучшее, что было в его жизни в плане наставничества.
В среду Мишустин встретился со своими школьным учителями в Доме правительства.
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"Лучшее, что было в моей жизни с точки зрения наставничества - это была школа", - сказал Мишустин в ходе встречи .
По словам премьера, он выбрал свой профессиональный путь в том числе благодаря школе. В беседе с учителями Мишустин вспомнил, как в школьные годы прочел книгу Эйнштейна "Творец и бунтарь" и должен был сделать доклад на тему определенных проблем физики - будущий премьер выбрал теорию относительности.
"Нина Терентьевна подошла и говорит: ладно, я некоторые темы тебе разрешу проходить, дома будешь читать. Я знаю, что ты готовишься. Занимайся математикой. И это было замечательно", - поделился своими воспоминаниями глава правительства.
День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
Мишустин заявил, что помнит каждого из своих наставников