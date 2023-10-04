Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 04.10.2023 (обновлено: 19:54 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/shkola-1900537715.html
Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества
Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества - РИА Новости, 04.10.2023
Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества
Премьер министр РФ Михаил Мишустин в преддверии Дня учителя рассказал, что школа - это лучшее, что было в его жизни в плане наставничества. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:49
2023-10-04T19:54
общество
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900538470_0:171:2835:1766_1920x0_80_0_0_7b3daddc5249c2ccc2f6a6561370dddd.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин в преддверии Дня учителя рассказал, что школа - это лучшее, что было в его жизни в плане наставничества. В среду Мишустин встретился со своими школьным учителями в Доме правительства. "Лучшее, что было в моей жизни с точки зрения наставничества - это была школа", - сказал Мишустин в ходе встречи . По словам премьера, он выбрал свой профессиональный путь в том числе благодаря школе. В беседе с учителями Мишустин вспомнил, как в школьные годы прочел книгу Эйнштейна "Творец и бунтарь" и должен был сделать доклад на тему определенных проблем физики - будущий премьер выбрал теорию относительности. "Нина Терентьевна подошла и говорит: ладно, я некоторые темы тебе разрешу проходить, дома будешь читать. Я знаю, что ты готовишься. Занимайся математикой. И это было замечательно", - поделился своими воспоминаниями глава правительства. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html
https://ria.ru/20231004/nastavniki-1900531973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900538470_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d66de8ce4674dd5d92f60fb655cf9e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал школу лучшим, что было в его жизни в плане наставничества

Мишустин заявил, что школьный период для него был лучшим в плане наставничества

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со своими учителями в преддверии Дня учителя
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со своими учителями в преддверии Дня учителя - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со своими учителями в преддверии Дня учителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин в преддверии Дня учителя рассказал, что школа - это лучшее, что было в его жизни в плане наставничества.
В среду Мишустин встретился со своими школьным учителями в Доме правительства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Владимир Путин: педагог — это не профессия, а миссия
Вчера, 18:27
"Лучшее, что было в моей жизни с точки зрения наставничества - это была школа", - сказал Мишустин в ходе встречи .
По словам премьера, он выбрал свой профессиональный путь в том числе благодаря школе. В беседе с учителями Мишустин вспомнил, как в школьные годы прочел книгу Эйнштейна "Творец и бунтарь" и должен был сделать доклад на тему определенных проблем физики - будущий премьер выбрал теорию относительности.
"Нина Терентьевна подошла и говорит: ладно, я некоторые темы тебе разрешу проходить, дома будешь читать. Я знаю, что ты готовишься. Занимайся математикой. И это было замечательно", - поделился своими воспоминаниями глава правительства.
День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Мишустин заявил, что помнит каждого из своих наставников
Вчера, 19:16
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала