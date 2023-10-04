https://ria.ru/20231004/shaposhnikov-1900321257.html

Мэр Воркуты возглавит в зоне СВО отряд "Печора" из уроженцев Коми

Мэр Воркуты возглавит в зоне СВО отряд "Печора" из уроженцев Коми - РИА Новости, 04.10.2023

Мэр Воркуты возглавит в зоне СВО отряд "Печора" из уроженцев Коми

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, ушедший добровольцем в зону СВО, заявил РИА Новости, что возглавит добровольческий отряд "Печора" из уроженцев Коми в составе... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:09

2023-10-04T06:09

2023-10-04T06:09

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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, ушедший добровольцем в зону СВО, заявил РИА Новости, что возглавит добровольческий отряд "Печора" из уроженцев Коми в составе добровольческого казачьего корпуса. Шапошников в конце марта на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. Он отмечал, что решение было принято осознанно и он отправится служить в составе многочисленной команды коллег от республики Коми. "Я - родовой казак, и поэтому мне было ближе всего (решение - ред.) идти в добровольческое формирование именно в части того, чтобы это было казачество..." - сказал он. Он добавил, что его полномочия мэра были приостановлены, его обязанности в настоящее время исполняет первый заместитель. "Добровольческая десантно-штурмовая бригада "Сибирь" - этот прославленное легендарное подразделение. Большая честь, что попал я именно сюда, и сейчас мы формируем отряд республики Коми - это "Печора", отряд в составе бригады "Сибирь". Командование назначило командиром отряда "Печора", - сказал Шапошников.

https://ria.ru/20230923/novobrantsy-1898157753.html

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воркута