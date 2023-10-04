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Мэр Воркуты возглавит в зоне СВО отряд "Печора" из уроженцев Коми - РИА Новости, 04.10.2023
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06:09 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/shaposhnikov-1900321257.html
Мэр Воркуты возглавит в зоне СВО отряд "Печора" из уроженцев Коми
Мэр Воркуты возглавит в зоне СВО отряд "Печора" из уроженцев Коми - РИА Новости, 04.10.2023
Мэр Воркуты возглавит в зоне СВО отряд "Печора" из уроженцев Коми
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, ушедший добровольцем в зону СВО, заявил РИА Новости, что возглавит добровольческий отряд "Печора" из уроженцев Коми в составе... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:09
2023-10-04T06:09
воркута
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, ушедший добровольцем в зону СВО, заявил РИА Новости, что возглавит добровольческий отряд "Печора" из уроженцев Коми в составе добровольческого казачьего корпуса. Шапошников в конце марта на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. Он отмечал, что решение было принято осознанно и он отправится служить в составе многочисленной команды коллег от республики Коми. "Я - родовой казак, и поэтому мне было ближе всего (решение - ред.) идти в добровольческое формирование именно в части того, чтобы это было казачество..." - сказал он. Он добавил, что его полномочия мэра были приостановлены, его обязанности в настоящее время исполняет первый заместитель. "Добровольческая десантно-штурмовая бригада "Сибирь" - этот прославленное легендарное подразделение. Большая честь, что попал я именно сюда, и сейчас мы формируем отряд республики Коми - это "Печора", отряд в составе бригады "Сибирь". Командование назначило командиром отряда "Печора", - сказал Шапошников.
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воркута
Воркута
Мэр Воркуты возглавит в зоне СВО отряд "Печора" из уроженцев Коми

Мэр Воркуты Шапошников возглавит в зоне СВО добровольческий отряд "Печора"

© Фото пресс-службы администрации города ВоркутаГлава города Воркута Ярослав Шапошников
Глава города Воркута Ярослав Шапошников
© Фото пресс-службы администрации города Воркута
Глава города Воркута Ярослав Шапошников. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, ушедший добровольцем в зону СВО, заявил РИА Новости, что возглавит добровольческий отряд "Печора" из уроженцев Коми в составе добровольческого казачьего корпуса.
Шапошников в конце марта на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. Он отмечал, что решение было принято осознанно и он отправится служить в составе многочисленной команды коллег от республики Коми.
"Я - родовой казак, и поэтому мне было ближе всего (решение - ред.) идти в добровольческое формирование именно в части того, чтобы это было казачество..." - сказал он.
Он добавил, что его полномочия мэра были приостановлены, его обязанности в настоящее время исполняет первый заместитель.
"Добровольческая десантно-штурмовая бригада "Сибирь" - этот прославленное легендарное подразделение. Большая честь, что попал я именно сюда, и сейчас мы формируем отряд республики Коми - это "Печора", отряд в составе бригады "Сибирь". Командование назначило командиром отряда "Печора", - сказал Шапошников.
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