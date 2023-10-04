https://ria.ru/20231004/rossiya-1900375774.html
Россия вместе со странами ШОС продолжит развитие безуглеродной энергетики
Россия вместе со странами ШОС продолжит развитие безуглеродной энергетики - РИА Новости, 04.10.2023
Россия вместе со странами ШОС продолжит развитие безуглеродной энергетики
Россия продолжит развивать безуглеродную энергетику в сотрудничестве со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил в своем... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:49
2023-10-04T11:49
2023-10-04T11:49
экономика
россия
казахстан
таджикистан
николай шульгинов
касым-жомарт токаев
шос
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15075/77/150757782_0:1:483:272_1920x0_80_0_0_651159f0b1e7d4ed6845a49fd8e9d6a2.jpg
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Россия продолжит развивать безуглеродную энергетику в сотрудничестве со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил в своем выступлении в рамках энергетического форума стран ШОС в Казахстане глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Намерены дальше развивать безуглеродную энергетику между нашими странами. Есть крупнейший инвестиционный проект в Таджикистане Сангтудинская ГЭС-1, вторая по мощности ГЭС в стране, разработано ТЭО проекта Муллалакской ГЭС в Узбекистане, продолжаем работу по Камабарате-1", - отметил министр. Безуглеродные источники энергии – гидроэлектростанции, атомные электростанции, возобновляемые источники энергии. В ходе форума планируется обсудить стратегические подходы развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС. В частности, будут рассмотрены актуальные вопросы в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, атомной энергетике, угольной промышленности, анонсировало ранее Минэнерго РФ. В свою очередь, пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в республике разрабатывают энергетическую стратегию ШОС, - этот документ будет включать в себя основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в отрасли до 2030 года. Члены ШОС - Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
https://ria.ru/20230510/nauka-1868385839.html
https://ria.ru/20230831/nauka-1893155963.html
россия
казахстан
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15075/77/150757782_5:0:368:272_1920x0_80_0_0_86629c68bfe653f5d0e394c05a7b2065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, таджикистан, николай шульгинов, касым-жомарт токаев, шос, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Экономика, Россия, Казахстан, Таджикистан, Николай Шульгинов, Касым-Жомарт Токаев, ШОС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Россия вместе со странами ШОС продолжит развитие безуглеродной энергетики
Минэнерго РФ: Россия и страны ШОС продолжат развитие безуглеродной энергетики