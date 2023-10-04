https://ria.ru/20231004/rossiya-1900375774.html

Россия вместе со странами ШОС продолжит развитие безуглеродной энергетики

Россия вместе со странами ШОС продолжит развитие безуглеродной энергетики - РИА Новости, 04.10.2023

Россия вместе со странами ШОС продолжит развитие безуглеродной энергетики

Россия продолжит развивать безуглеродную энергетику в сотрудничестве со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил в своем... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:49

2023-10-04T11:49

2023-10-04T11:49

экономика

россия

казахстан

таджикистан

николай шульгинов

касым-жомарт токаев

шос

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Россия продолжит развивать безуглеродную энергетику в сотрудничестве со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил в своем выступлении в рамках энергетического форума стран ШОС в Казахстане глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Намерены дальше развивать безуглеродную энергетику между нашими странами. Есть крупнейший инвестиционный проект в Таджикистане Сангтудинская ГЭС-1, вторая по мощности ГЭС в стране, разработано ТЭО проекта Муллалакской ГЭС в Узбекистане, продолжаем работу по Камабарате-1", - отметил министр. Безуглеродные источники энергии – гидроэлектростанции, атомные электростанции, возобновляемые источники энергии. В ходе форума планируется обсудить стратегические подходы развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС. В частности, будут рассмотрены актуальные вопросы в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, атомной энергетике, угольной промышленности, анонсировало ранее Минэнерго РФ. В свою очередь, пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в республике разрабатывают энергетическую стратегию ШОС, - этот документ будет включать в себя основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в отрасли до 2030 года. Члены ШОС - Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

https://ria.ru/20230510/nauka-1868385839.html

https://ria.ru/20230831/nauka-1893155963.html

россия

казахстан

таджикистан

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экономика, россия, казахстан, таджикистан, николай шульгинов, касым-жомарт токаев, шос, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире