https://ria.ru/20231004/rebenok-1900516826.html

В Саратове годовалого ребенка изъяли из неблагополучной семьи

В Саратове годовалого ребенка изъяли из неблагополучной семьи - РИА Новости, 04.10.2023

В Саратове годовалого ребенка изъяли из неблагополучной семьи

Судебные приставы в Саратове по решению суда помогли изъять из неблагополучной семьи, которая живет в антисанитарных условиях и без еды, ребенка младше двух лет РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:23

2023-10-04T18:23

2023-10-04T18:53

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900520096_0:46:1198:720_1920x0_80_0_0_b5c862ff5d0ba4beb7eed42ef47cef64.jpg

САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Судебные приставы в Саратове по решению суда помогли изъять из неблагополучной семьи, которая живет в антисанитарных условиях и без еды, ребенка младше двух лет и доставить его в больницу для обследования, сообщается в Telegram-канале регионального управления ФССП. По данным ведомства, семья мальчика, которому еще нет двух лет, с середины прошлого года стоит на учете у органов опеки как находящаяся в социально опасном положении, при этом с рождения малыш не наблюдается в поликлинике, а его мать категорически отказывалась идти на контакт со специалистами системы профилактики, не открывала им дверь, агрессивно реагируя на любые попытки выйти на диалог. Соседи охарактеризовали семью как неблагополучную. Суд удовлетворил иск мэрии об обеспечении доступа в квартиру, где живет ребенок, и на основании исполнительного листа приставы совместно с сотрудниками прокуратуры, органов опеки, полиции, скорой помощи выехали на место, однако мать мальчика отказалась открывать дверь, а когда сотрудники управляющей компании приступили к вскрытию, женщина открыла дверь, но не стала никого пускать внутрь. "Попав в квартиру, участники исполнительных действий убедились, что ребенок проживает в недопустимых бытовых условиях: в помещениях отсутствовал ремонт, всюду была грязь, бегали тараканы. В холодильнике отсутствовала еда. У мальчика не было спального места, сам он был без одежды, грязный, в запущенном состоянии. По окончании исполнительных действий ребенок был доставлен в медучреждение для обследования состояния здоровья", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении матери мальчика приставы составили протокол по статье 17.8 КоАП РФ "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов". Санкции этой статьи предусматривают для граждан наложение административного штрафа до полутора тысяч рублей.

https://ria.ru/20230611/igrushki-1877273054.html

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, саратов, происшествия