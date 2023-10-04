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В Саратове годовалого ребенка изъяли из неблагополучной семьи - РИА Новости, 04.10.2023
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18:23 04.10.2023 (обновлено: 18:53 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/rebenok-1900516826.html
В Саратове годовалого ребенка изъяли из неблагополучной семьи
В Саратове годовалого ребенка изъяли из неблагополучной семьи - РИА Новости, 04.10.2023
В Саратове годовалого ребенка изъяли из неблагополучной семьи
Судебные приставы в Саратове по решению суда помогли изъять из неблагополучной семьи, которая живет в антисанитарных условиях и без еды, ребенка младше двух лет РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:23
2023-10-04T18:53
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Судебные приставы в Саратове по решению суда помогли изъять из неблагополучной семьи, которая живет в антисанитарных условиях и без еды, ребенка младше двух лет и доставить его в больницу для обследования, сообщается в Telegram-канале регионального управления ФССП. По данным ведомства, семья мальчика, которому еще нет двух лет, с середины прошлого года стоит на учете у органов опеки как находящаяся в социально опасном положении, при этом с рождения малыш не наблюдается в поликлинике, а его мать категорически отказывалась идти на контакт со специалистами системы профилактики, не открывала им дверь, агрессивно реагируя на любые попытки выйти на диалог. Соседи охарактеризовали семью как неблагополучную. Суд удовлетворил иск мэрии об обеспечении доступа в квартиру, где живет ребенок, и на основании исполнительного листа приставы совместно с сотрудниками прокуратуры, органов опеки, полиции, скорой помощи выехали на место, однако мать мальчика отказалась открывать дверь, а когда сотрудники управляющей компании приступили к вскрытию, женщина открыла дверь, но не стала никого пускать внутрь. "Попав в квартиру, участники исполнительных действий убедились, что ребенок проживает в недопустимых бытовых условиях: в помещениях отсутствовал ремонт, всюду была грязь, бегали тараканы. В холодильнике отсутствовала еда. У мальчика не было спального места, сам он был без одежды, грязный, в запущенном состоянии. По окончании исполнительных действий ребенок был доставлен в медучреждение для обследования состояния здоровья", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении матери мальчика приставы составили протокол по статье 17.8 КоАП РФ "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов". Санкции этой статьи предусматривают для граждан наложение административного штрафа до полутора тысяч рублей.
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, саратов, происшествия
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Россия, Саратов, Происшествия
В Саратове годовалого ребенка изъяли из неблагополучной семьи

В Саратове у неблагополучной семьи изъяли годовалого ребенка из-за антисанитарии

© Фото : ГУФССП России по Саратовской области/TelegramКвартира в антисанитарных условиях, в которой жил ребенок в Саратове
Квартира в антисанитарных условиях, в которой жил ребенок в Саратове - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : ГУФССП России по Саратовской области/Telegram
Квартира в антисанитарных условиях, в которой жил ребенок в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Судебные приставы в Саратове по решению суда помогли изъять из неблагополучной семьи, которая живет в антисанитарных условиях и без еды, ребенка младше двух лет и доставить его в больницу для обследования, сообщается в Telegram-канале регионального управления ФССП.
По данным ведомства, семья мальчика, которому еще нет двух лет, с середины прошлого года стоит на учете у органов опеки как находящаяся в социально опасном положении, при этом с рождения малыш не наблюдается в поликлинике, а его мать категорически отказывалась идти на контакт со специалистами системы профилактики, не открывала им дверь, агрессивно реагируя на любые попытки выйти на диалог. Соседи охарактеризовали семью как неблагополучную.
© Фото : ГУФССП России по Саратовской области/TelegramКвартира в антисанитарных условиях, в которой жил ребенок в Саратове
Квартира в антисанитарных условиях, в которой жил ребенок в Саратове - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : ГУФССП России по Саратовской области/Telegram
Квартира в антисанитарных условиях, в которой жил ребенок в Саратове
Суд удовлетворил иск мэрии об обеспечении доступа в квартиру, где живет ребенок, и на основании исполнительного листа приставы совместно с сотрудниками прокуратуры, органов опеки, полиции, скорой помощи выехали на место, однако мать мальчика отказалась открывать дверь, а когда сотрудники управляющей компании приступили к вскрытию, женщина открыла дверь, но не стала никого пускать внутрь.
© Фото : ГУФССП России по Саратовской областиКвартира в Саратове, где проживает несовершеннолетний ребенок
Квартира в Саратове, где проживает несовершеннолетний ребенок - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : ГУФССП России по Саратовской области
Квартира в Саратове, где проживает несовершеннолетний ребенок
"Попав в квартиру, участники исполнительных действий убедились, что ребенок проживает в недопустимых бытовых условиях: в помещениях отсутствовал ремонт, всюду была грязь, бегали тараканы. В холодильнике отсутствовала еда. У мальчика не было спального места, сам он был без одежды, грязный, в запущенном состоянии. По окончании исполнительных действий ребенок был доставлен в медучреждение для обследования состояния здоровья", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении матери мальчика приставы составили протокол по статье 17.8 КоАП РФ "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов". Санкции этой статьи предусматривают для граждан наложение административного штрафа до полутора тысяч рублей.
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