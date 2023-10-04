https://ria.ru/20231004/putin-1900548252.html
Воспитание является главным вопросом образовательной системы, заявил Путин
Воспитание является главным вопросом образовательной системы, заявил Путин - РИА Новости, 04.10.2023
Воспитание является главным вопросом образовательной системы, заявил Путин
Воспитание является ключевым вопросом всей образовательной системы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:54
2023-10-04T20:54
2023-10-04T20:54
общество
россия
сочи
владимир путин
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Воспитание является ключевым вопросом всей образовательной системы, заявил президент России Владимир Путин. "С патриархом разговаривали на образовательные темы, он правильные очень вещи сказал. Он говорит, сомнений нет, что вы дадите знания, имею в виду и вас, прежде всего педагогическое сообщество, государство, это, говорит, сомнений нет. Но важно, в какие сердца вы вложите эти знания и как они будут использоваться", - сказал он в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года". "Воспитание - вот ключевой вопрос всей образовательной системы. Абсолютно точно", - подчеркнул Путин. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900506360.html
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общество, россия, сочи, владимир путин
Общество, Россия, Сочи, Владимир Путин
Воспитание является главным вопросом образовательной системы, заявил Путин
Путин: воспитание является ключевой задачей всей образовательной системы
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Воспитание является ключевым вопросом всей образовательной системы, заявил президент России Владимир Путин.
"С патриархом разговаривали на образовательные темы, он правильные очень вещи сказал. Он говорит, сомнений нет, что вы дадите знания, имею в виду и вас, прежде всего педагогическое сообщество, государство, это, говорит, сомнений нет. Но важно, в какие сердца вы вложите эти знания и как они будут использоваться", - сказал он в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года".
"Воспитание - вот ключевой вопрос всей образовательной системы. Абсолютно точно", - подчеркнул Путин.
Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи
.
Путин обсудит с главой Минпросвещения внедрение гибкой системы образования