https://ria.ru/20231004/putin-1900548252.html

Воспитание является главным вопросом образовательной системы, заявил Путин

Воспитание является главным вопросом образовательной системы, заявил Путин - РИА Новости, 04.10.2023

Воспитание является главным вопросом образовательной системы, заявил Путин

Воспитание является ключевым вопросом всей образовательной системы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:54

2023-10-04T20:54

2023-10-04T20:54

общество

россия

сочи

владимир путин

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Воспитание является ключевым вопросом всей образовательной системы, заявил президент России Владимир Путин. "С патриархом разговаривали на образовательные темы, он правильные очень вещи сказал. Он говорит, сомнений нет, что вы дадите знания, имею в виду и вас, прежде всего педагогическое сообщество, государство, это, говорит, сомнений нет. Но важно, в какие сердца вы вложите эти знания и как они будут использоваться", - сказал он в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года". "Воспитание - вот ключевой вопрос всей образовательной системы. Абсолютно точно", - подчеркнул Путин. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900506360.html

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общество, россия, сочи, владимир путин