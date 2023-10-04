https://ria.ru/20231004/putin-1900533704.html

Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем

Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем - РИА Новости, 04.10.2023

Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем

"Сириусу" следует продолжать масштабную работу по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, которая осуществляется совместно с... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:22

2023-10-04T19:22

2023-10-04T19:43

общество

россия

сочи

владимир путин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Сириусу" следует продолжать масштабную работу по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, которая осуществляется совместно с правительством РФ, заявил президент России Владимир Путин, высоко оценив эти усилия."Хотел бы особо отметить усилия "Сириуса" по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, вопросов, связанных с изменениям климата. Здесь вам также нужно работать в масштабах всей страны. Она масштабная работа, очень интересная и, конечно, в тесной связке с правительством", - заявил Путин во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех". Он добавил, что "Сириусу" следует работать и с общероссийским общественно-государственным движением "Движение первых", подумав над подходящими методиками. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20231004/sirius-1900512179.html

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общество, россия, сочи, владимир путин