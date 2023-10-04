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Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем - РИА Новости, 04.10.2023
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19:22 04.10.2023 (обновлено: 19:43 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/putin-1900533704.html
Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем
Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем - РИА Новости, 04.10.2023
Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем
"Сириусу" следует продолжать масштабную работу по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, которая осуществляется совместно с... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:22
2023-10-04T19:43
общество
россия
сочи
владимир путин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Сириусу" следует продолжать масштабную работу по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, которая осуществляется совместно с правительством РФ, заявил президент России Владимир Путин, высоко оценив эти усилия."Хотел бы особо отметить усилия "Сириуса" по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, вопросов, связанных с изменениям климата. Здесь вам также нужно работать в масштабах всей страны. Она масштабная работа, очень интересная и, конечно, в тесной связке с правительством", - заявил Путин во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех". Он добавил, что "Сириусу" следует работать и с общероссийским общественно-государственным движением "Движение первых", подумав над подходящими методиками. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20231004/sirius-1900512179.html
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общество, россия, сочи, владимир путин
Общество, Россия, Сочи, Владимир Путин
Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем

Путин: "Сириусу" нужно продолжать привлекать детей к экологическим проблемам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Сириусу" следует продолжать масштабную работу по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, которая осуществляется совместно с правительством РФ, заявил президент России Владимир Путин, высоко оценив эти усилия.
"Хотел бы особо отметить усилия "Сириуса" по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, вопросов, связанных с изменениям климата. Здесь вам также нужно работать в масштабах всей страны. Она масштабная работа, очень интересная и, конечно, в тесной связке с правительством", - заявил Путин во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".
Он добавил, что "Сириусу" следует работать и с общероссийским общественно-государственным движением "Движение первых", подумав над подходящими методиками.
Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
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