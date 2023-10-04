https://ria.ru/20231004/putin-1900533704.html
Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем
Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем - РИА Новости, 04.10.2023
Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем
"Сириусу" следует продолжать масштабную работу по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, которая осуществляется совместно с... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:22
2023-10-04T19:22
2023-10-04T19:43
общество
россия
сочи
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:154:3063:1877_1920x0_80_0_0_4de204a2765f893f2d34711add72e375.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Сириусу" следует продолжать масштабную работу по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, которая осуществляется совместно с правительством РФ, заявил президент России Владимир Путин, высоко оценив эти усилия."Хотел бы особо отметить усилия "Сириуса" по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, вопросов, связанных с изменениям климата. Здесь вам также нужно работать в масштабах всей страны. Она масштабная работа, очень интересная и, конечно, в тесной связке с правительством", - заявил Путин во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех". Он добавил, что "Сириусу" следует работать и с общероссийским общественно-государственным движением "Движение первых", подумав над подходящими методиками. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20231004/sirius-1900512179.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сочи, владимир путин
Общество, Россия, Сочи, Владимир Путин
Путин похвалил "Сириус", привлекающий детей к решению экологических проблем
Путин: "Сириусу" нужно продолжать привлекать детей к экологическим проблемам
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Сириусу" следует продолжать масштабную работу по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, которая осуществляется совместно с правительством РФ, заявил президент России Владимир Путин, высоко оценив эти усилия.
"Хотел бы особо отметить усилия "Сириуса" по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, вопросов, связанных с изменениям климата. Здесь вам также нужно работать в масштабах всей страны. Она масштабная работа, очень интересная и, конечно, в тесной связке с правительством", - заявил Путин во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".
Он добавил, что "Сириусу" следует работать и с общероссийским общественно-государственным движением "Движение первых", подумав над подходящими методиками.
Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи
.
Путин считает, что технологии позволят сделать территорию "Сириус" открытой