https://ria.ru/20231004/putin-1900521248.html

Путин заявил, что "Сириус" может вести работу на глобальном уровне

Путин заявил, что "Сириус" может вести работу на глобальном уровне - РИА Новости, 04.10.2023

Путин заявил, что "Сириус" может вести работу на глобальном уровне

Образовательный центр "Сириус" может вести работу на глобальном уровне, расширяя сотрудничество с другими странами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:42

2023-10-04T18:42

2023-10-04T19:17

в мире

сочи

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владимир путин

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" может вести работу на глобальном уровне, расширяя сотрудничество с другими странами, заявил президент России Владимир Путин."Как известно, "Сириус" организует обширную детскую программу, в которой примет участие тысяча школьников из разных стран. В целом полагаю, что "Сириус" перешёл к такому этапу развития, когда можно и нужно вести свою деятельность на глобальном уровне, расширять сотрудничество с дружественными странами", - сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета фонда" Талант и успех".Также президент отметил, что многие страны мира проявляют живой интерес к "Сириусу" и хотят "тиражировать" этот проект уже в своих странах.Мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20231004/sirius-1900512179.html

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в мире, сочи, россия, владимир путин