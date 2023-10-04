https://ria.ru/20231004/putin-1900434727.html

Путин проведет переговоры с Мирзиеевым

Путин проведет переговоры с Мирзиеевым - РИА Новости, 04.10.2023

Путин проведет переговоры с Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин шестого октября проведет в Москве переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который будет в России с официальным РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:02

2023-10-04T14:02

2023-10-04T14:07

москва

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

узбекистан

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин шестого октября проведет в Москве переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который будет в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Шестого октября 2023 года в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.Как уточняется, лидеры России и Узбекистана обсудят перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.Также после переговоров Путина и Мирзиеева предполагается принять совместное заявление и подписать ряд межведомственных и коммерческих документов.

https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html

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москва, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан