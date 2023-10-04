https://ria.ru/20231004/puteshestviya-1900228494.html

Названы самые популярные города для путешествий в октябре

Названы самые популярные города для путешествий в октябре - РИА Новости, 04.10.2023

Названы самые популярные города для путешествий в октябре

Эксперты определили самые востребованные направления для путешествий туристов в октябре, сообщают МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T02:45

2023-10-04T02:45

2023-10-04T02:45

туризм

новости - туризм

краснодарский край

москва

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мтс

отдых в россии

куда поехать

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты определили самые востребованные направления для путешествий туристов в октябре, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.Онлайн-сервисы проанализировали бронирования отелей и других объектов размещения на второй месяц осени. Общий спрос на объекты размещения в стране вырос на 23 процента год к году.Самым популярным направлением для отдыха у россиян стала Москва, куда сделано 15 процентов заказов. Столица обогнала Краснодарский край (12 процентов), который был лидером по числу бронирований в прошлом октябре.Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, куда сделано каждое десятое бронирование. Среди популярных направлений в октябре также есть Татарстан, Ставрополье, Калининградская область.В среднем по стране путешественники бронируют туристическое жилье на три дня. Самый продолжительный отдых – в Краснодарском крае. В этом регионе в октябре самый высокий средний чек за ночь – 5,9 тысячи рублей. За год он вырос на 17 процентов. Средний чек по России за год увеличился на восемь процентов, до 4,5 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1900035659.html

краснодарский край

москва

санкт-петербург

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, краснодарский край, москва, санкт-петербург, мтс, отдых в россии, куда поехать, достопримечательности, туризм