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Названы самые популярные города для путешествий в октябре - РИА Новости, 04.10.2023
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Туризм
 
02:45 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/puteshestviya-1900228494.html
Названы самые популярные города для путешествий в октябре
Названы самые популярные города для путешествий в октябре - РИА Новости, 04.10.2023
Названы самые популярные города для путешествий в октябре
Эксперты определили самые востребованные направления для путешествий туристов в октябре, сообщают МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T02:45
2023-10-04T02:45
туризм
новости - туризм
краснодарский край
москва
санкт-петербург
мтс
отдых в россии
куда поехать
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты определили самые востребованные направления для путешествий туристов в октябре, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.Онлайн-сервисы проанализировали бронирования отелей и других объектов размещения на второй месяц осени. Общий спрос на объекты размещения в стране вырос на 23 процента год к году.Самым популярным направлением для отдыха у россиян стала Москва, куда сделано 15 процентов заказов. Столица обогнала Краснодарский край (12 процентов), который был лидером по числу бронирований в прошлом октябре.Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, куда сделано каждое десятое бронирование. Среди популярных направлений в октябре также есть Татарстан, Ставрополье, Калининградская область.В среднем по стране путешественники бронируют туристическое жилье на три дня. Самый продолжительный отдых – в Краснодарском крае. В этом регионе в октябре самый высокий средний чек за ночь – 5,9 тысячи рублей. За год он вырос на 17 процентов. Средний чек по России за год увеличился на восемь процентов, до 4,5 тысячи рублей в сутки.
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краснодарский край
москва
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2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
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новости - туризм, краснодарский край, москва, санкт-петербург, мтс, отдых в россии, куда поехать, достопримечательности, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, МТС, отдых в России, куда поехать, Достопримечательности, Туризм
Названы самые популярные города для путешествий в октябре

Исследование: Москва обогнала Сочи среди самых популярных мест отдыха в октябре

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты определили самые востребованные направления для путешествий туристов в октябре, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.
Онлайн-сервисы проанализировали бронирования отелей и других объектов размещения на второй месяц осени. Общий спрос на объекты размещения в стране вырос на 23 процента год к году.
Самым популярным направлением для отдыха у россиян стала Москва, куда сделано 15 процентов заказов. Столица обогнала Краснодарский край (12 процентов), который был лидером по числу бронирований в прошлом октябре.
Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, куда сделано каждое десятое бронирование. Среди популярных направлений в октябре также есть Татарстан, Ставрополье, Калининградская область.
В среднем по стране путешественники бронируют туристическое жилье на три дня. Самый продолжительный отдых – в Краснодарском крае. В этом регионе в октябре самый высокий средний чек за ночь – 5,9 тысячи рублей. За год он вырос на 17 процентов. Средний чек по России за год увеличился на восемь процентов, до 4,5 тысячи рублей в сутки.
Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Названы самые востребованные курорты для зимнего отдыха
Вчера, 04:16
 
ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайМоскваСанкт-ПетербургМТСотдых в Россиикуда поехатьДостопримечательностиТуризм
 
 
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