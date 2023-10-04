https://ria.ru/20231004/puteshestviya-1900228494.html
Названы самые популярные города для путешествий в октябре
Названы самые популярные города для путешествий в октябре - РИА Новости, 04.10.2023
Названы самые популярные города для путешествий в октябре
Эксперты определили самые востребованные направления для путешествий туристов в октябре, сообщают МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T02:45
2023-10-04T02:45
2023-10-04T02:45
туризм
новости - туризм
краснодарский край
москва
санкт-петербург
мтс
отдых в россии
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888001087_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_21c059b0a3f54f5341c2fad3043f1ba8.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты определили самые востребованные направления для путешествий туристов в октябре, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.Онлайн-сервисы проанализировали бронирования отелей и других объектов размещения на второй месяц осени. Общий спрос на объекты размещения в стране вырос на 23 процента год к году.Самым популярным направлением для отдыха у россиян стала Москва, куда сделано 15 процентов заказов. Столица обогнала Краснодарский край (12 процентов), который был лидером по числу бронирований в прошлом октябре.Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, куда сделано каждое десятое бронирование. Среди популярных направлений в октябре также есть Татарстан, Ставрополье, Калининградская область.В среднем по стране путешественники бронируют туристическое жилье на три дня. Самый продолжительный отдых – в Краснодарском крае. В этом регионе в октябре самый высокий средний чек за ночь – 5,9 тысячи рублей. За год он вырос на 17 процентов. Средний чек по России за год увеличился на восемь процентов, до 4,5 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1900035659.html
краснодарский край
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888001087_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3dacdaf1d7f95a3d33d8f055da085d7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, краснодарский край, москва, санкт-петербург, мтс, отдых в россии, куда поехать, достопримечательности, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, МТС, отдых в России, куда поехать, Достопримечательности, Туризм
Названы самые популярные города для путешествий в октябре
Исследование: Москва обогнала Сочи среди самых популярных мест отдыха в октябре