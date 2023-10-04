https://ria.ru/20231004/puteshestviya-1900053168.html

Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России

Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России - РИА Новости, 04.10.2023

Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России

Эксперты рассказали, в какие города стоит отправиться, чтобы посетить музеи, экспонаты которых можно не только взять в руки, но и попробовать, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T05:59

2023-10-04T05:59

2023-10-04T05:59

туризм

туризм

новости - туризм

россия

кострома

вологда

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832626585_0:124:2500:1530_1920x0_80_0_0_44485ef9a9922f0dbf225d6bcf4f691b.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие города стоит отправиться, чтобы посетить музеи, экспонаты которых можно не только взять в руки, но и попробовать, сообщает АТОР.О необычных сортах, сырных рекордах и истории появления продукта в РФ рассказывают в Музее сыра в Костроме. Перед музеем стоит памятник корове: каждый час днем она мычит, развлекая туристов. Музей масла ждет посетителей в Вологде в доме купца Александра Бурлова, который был совладельцем трех маслодельных заводов. В Кирове можно попасть в Музей мороженого, узнать секреты его приготовления, там же есть Музей молока.Музей хлеба принимает гостей в Санкт-Петербурге, подобные же есть в Костроме, Болгаре, Владивостоке, Тюмени. С секретами изготовления пряника можно познакомиться в Туле, Владимире, Ярославле, Рязани, Москве. В Коломне – узнать все о калачах, в Выборге — о кренделях.Правила выращивания и засолки огурцов рассказывают в Луховицах, о луке и связанных с ним традициях — в Ростове Великом, все про арбуз — в Астрахани.Единственный в России полностью сохранившийся солеваренный завод, превращенный в музей под открытым небом, где все здания — настоящие, расположен в Соликамске. Там показывают технологию солеварения в XVII–XX веках. А больше о пряностях можно узнать в городе на Неве — там находится музей специй.

https://ria.ru/20230905/gorokhovets-1894144901.html

россия

кострома

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, кострома, вологда, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, музеи