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Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России - РИА Новости, 04.10.2023
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Туризм
 
05:59 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/puteshestviya-1900053168.html
Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России
Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России - РИА Новости, 04.10.2023
Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России
Эксперты рассказали, в какие города стоит отправиться, чтобы посетить музеи, экспонаты которых можно не только взять в руки, но и попробовать, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:59
2023-10-04T05:59
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие города стоит отправиться, чтобы посетить музеи, экспонаты которых можно не только взять в руки, но и попробовать, сообщает АТОР.О необычных сортах, сырных рекордах и истории появления продукта в РФ рассказывают в Музее сыра в Костроме. Перед музеем стоит памятник корове: каждый час днем она мычит, развлекая туристов. Музей масла ждет посетителей в Вологде в доме купца Александра Бурлова, который был совладельцем трех маслодельных заводов. В Кирове можно попасть в Музей мороженого, узнать секреты его приготовления, там же есть Музей молока.Музей хлеба принимает гостей в Санкт-Петербурге, подобные же есть в Костроме, Болгаре, Владивостоке, Тюмени. С секретами изготовления пряника можно познакомиться в Туле, Владимире, Ярославле, Рязани, Москве. В Коломне – узнать все о калачах, в Выборге — о кренделях.Правила выращивания и засолки огурцов рассказывают в Луховицах, о луке и связанных с ним традициях — в Ростове Великом, все про арбуз — в Астрахани.Единственный в России полностью сохранившийся солеваренный завод, превращенный в музей под открытым небом, где все здания — настоящие, расположен в Соликамске. Там показывают технологию солеварения в XVII–XX веках. А больше о пряностях можно узнать в городе на Неве — там находится музей специй.
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туризм, новости - туризм, россия, кострома, вологда, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, музеи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Кострома, Вологда, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Музеи
Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России

Эксперты назвали города, в которых есть музеи хлеба, молока, пряников и соли

© Фото : Александр АндреевМастер-класс по изготовлению тульского пряника
Мастер-класс по изготовлению тульского пряника - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие города стоит отправиться, чтобы посетить музеи, экспонаты которых можно не только взять в руки, но и попробовать, сообщает АТОР.
О необычных сортах, сырных рекордах и истории появления продукта в РФ рассказывают в Музее сыра в Костроме. Перед музеем стоит памятник корове: каждый час днем она мычит, развлекая туристов.
Музей масла ждет посетителей в Вологде в доме купца Александра Бурлова, который был совладельцем трех маслодельных заводов.
В Кирове можно попасть в Музей мороженого, узнать секреты его приготовления, там же есть Музей молока.
Музей хлеба принимает гостей в Санкт-Петербурге, подобные же есть в Костроме, Болгаре, Владивостоке, Тюмени.
С секретами изготовления пряника можно познакомиться в Туле, Владимире, Ярославле, Рязани, Москве. В Коломне – узнать все о калачах, в Выборге — о кренделях.
Правила выращивания и засолки огурцов рассказывают в Луховицах, о луке и связанных с ним традициях — в Ростове Великом, все про арбуз — в Астрахани.
Единственный в России полностью сохранившийся солеваренный завод, превращенный в музей под открытым небом, где все здания — настоящие, расположен в Соликамске. Там показывают технологию солеварения в XVII–XX веках.
А больше о пряностях можно узнать в городе на Неве — там находится музей специй.
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