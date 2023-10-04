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Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России
Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России - РИА Новости, 04.10.2023
Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России
Эксперты рассказали, в какие города стоит отправиться, чтобы посетить музеи, экспонаты которых можно не только взять в руки, но и попробовать, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:59
2023-10-04T05:59
2023-10-04T05:59
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие города стоит отправиться, чтобы посетить музеи, экспонаты которых можно не только взять в руки, но и попробовать, сообщает АТОР.О необычных сортах, сырных рекордах и истории появления продукта в РФ рассказывают в Музее сыра в Костроме. Перед музеем стоит памятник корове: каждый час днем она мычит, развлекая туристов. Музей масла ждет посетителей в Вологде в доме купца Александра Бурлова, который был совладельцем трех маслодельных заводов. В Кирове можно попасть в Музей мороженого, узнать секреты его приготовления, там же есть Музей молока.Музей хлеба принимает гостей в Санкт-Петербурге, подобные же есть в Костроме, Болгаре, Владивостоке, Тюмени. С секретами изготовления пряника можно познакомиться в Туле, Владимире, Ярославле, Рязани, Москве. В Коломне – узнать все о калачах, в Выборге — о кренделях.Правила выращивания и засолки огурцов рассказывают в Луховицах, о луке и связанных с ним традициях — в Ростове Великом, все про арбуз — в Астрахани.Единственный в России полностью сохранившийся солеваренный завод, превращенный в музей под открытым небом, где все здания — настоящие, расположен в Соликамске. Там показывают технологию солеварения в XVII–XX веках. А больше о пряностях можно узнать в городе на Неве — там находится музей специй.
https://ria.ru/20230905/gorokhovets-1894144901.html
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туризм, новости - туризм, россия, кострома, вологда, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, музеи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Кострома, Вологда, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Музеи
Эксперты назвали самые интересные гастрономические музеи России
Эксперты назвали города, в которых есть музеи хлеба, молока, пряников и соли