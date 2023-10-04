https://ria.ru/20231004/pozhar-1900562767.html
Под Красноярском локализовали пожар на предприятии по производству паллет
Под Красноярском локализовали пожар на предприятии по производству паллет - РИА Новости, 04.10.2023
Под Красноярском локализовали пожар на предприятии по производству паллет
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на территории предприятия по производству паллет в Емельяновском районе в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:55
2023-10-04T22:55
2023-10-04T22:57
происшествия
россия
красноярский край
емельяновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900562529_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c0be33d9e7882031ad37f84ce433e86d.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар на территории предприятия по производству паллет в Емельяновском районе в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар на территории предприятия по производству паллет в Красноярском крае локализован. Тушение продолжается... Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные не допустили распространение огня на рядом расположенные здания. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар в Емельяновском районе Красноярского края, где на открытой территории горят паллеты на площади 2000 квадратных метров и производственное здание площадью 200 квадратных метров. Уточняется, что к тушению пожара были привлечены около 50 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
россия
красноярский край
емельяновский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900562529_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2210b587c21c84a179a238b586a976c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярский край, емельяновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Красноярском локализовали пожар на предприятии по производству паллет
В Красноярском крае сотрудники МЧС локализовали пожар на предприятии