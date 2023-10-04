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Под Красноярском локализовали пожар на предприятии по производству паллет - РИА Новости, 04.10.2023
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22:55 04.10.2023 (обновлено: 22:57 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/pozhar-1900562767.html
Под Красноярском локализовали пожар на предприятии по производству паллет
Под Красноярском локализовали пожар на предприятии по производству паллет - РИА Новости, 04.10.2023
Под Красноярском локализовали пожар на предприятии по производству паллет
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на территории предприятия по производству паллет в Емельяновском районе в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:55
2023-10-04T22:57
происшествия
россия
красноярский край
емельяновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар на территории предприятия по производству паллет в Емельяновском районе в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар на территории предприятия по производству паллет в Красноярском крае локализован. Тушение продолжается... Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные не допустили распространение огня на рядом расположенные здания. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар в Емельяновском районе Красноярского края, где на открытой территории горят паллеты на площади 2000 квадратных метров и производственное здание площадью 200 квадратных метров. Уточняется, что к тушению пожара были привлечены около 50 человек и 17 единиц техники.
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россия
красноярский край
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происшествия, россия, красноярский край, емельяновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Красноярском локализовали пожар на предприятии по производству паллет

В Красноярском крае сотрудники МЧС локализовали пожар на предприятии

© МЧС РФПожар в Красноярском крае
Пожар в Красноярском крае
© МЧС РФ
Пожар в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар на территории предприятия по производству паллет в Емельяновском районе в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожар на территории предприятия по производству паллет в Красноярском крае локализован. Тушение продолжается... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные не допустили распространение огня на рядом расположенные здания.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар в Емельяновском районе Красноярского края, где на открытой территории горят паллеты на площади 2000 квадратных метров и производственное здание площадью 200 квадратных метров.
Уточняется, что к тушению пожара были привлечены около 50 человек и 17 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияКрасноярский крайЕмельяновский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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