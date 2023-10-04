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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.10.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:10

2023-10-04T14:10

2023-10-04T14:10

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе подконтрольного ВСУ города Херсон, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсон

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херсон, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область