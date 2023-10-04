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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:10
2023-10-04T14:10
2023-10-04T14:10
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе подконтрольного ВСУ города Херсон, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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херсон, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Херсонском направлении