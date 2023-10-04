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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, два склада ВСУ с вооружением, а также контрбатарейную... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:07
2023-10-04T14:07
2023-10-04T14:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, два склада ВСУ с вооружением, а также контрбатарейную радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-37, сообщили в среду в Минобороны России."На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Шийковки Харьковской области уничтожена контрбатарейная радиолокационная станция производства США AN/TPQ-37, а в районе Купянска и Липцов - склад ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.
харьковская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Купянском направлении