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ВСУ потеряли почти 200 солдат на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли почти 200 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.10.2023

ВСУ потеряли почти 200 солдат на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, нанесли удары по ВСУ в районе Новомихайловки, Киев за сутки потерял до 185... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:05

2023-10-04T14:05

2023-10-04T14:11

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, нанесли удары по ВСУ в районе Новомихайловки, Киев за сутки потерял до 185 военных и 6 единиц техники, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, штурмовая и армейская авиации нанесли удары по живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР."Потери противника составили до 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20", - уточнили в Минобороны.

россия

запорожская область

киев

донецкая народная республика

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россия, запорожская область, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины