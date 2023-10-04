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ВСУ потеряли почти 200 солдат на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.10.2023
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, нанесли удары по ВСУ в районе Новомихайловки, Киев за сутки потерял до 185... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:05
2023-10-04T14:05
2023-10-04T14:11
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, нанесли удары по ВСУ в районе Новомихайловки, Киев за сутки потерял до 185 военных и 6 единиц техники, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, штурмовая и армейская авиации нанесли удары по живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР."Потери противника составили до 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20", - уточнили в Минобороны.
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россия, запорожская область, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 185 солдат на Южнодонецком направлении