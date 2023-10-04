https://ria.ru/20231004/post-1900561811.html

Республиканец Скализ претендует на пост спикера палаты представителей США

Республиканец Скализ претендует на пост спикера палаты представителей США - РИА Новости, 04.10.2023

Республиканец Скализ претендует на пост спикера палаты представителей США

Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стив Скализ намерен побороться за пост нового спикера палаты после отстранения его однопартийца... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T22:44

2023-10-04T22:44

2023-10-04T22:47

в мире

вашингтон (штат)

киев

кевин маккарти

стив скализ

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стив Скализ намерен побороться за пост нового спикера палаты после отстранения его однопартийца Кевина Маккарти, говорится в обнародованном в среду заявлении конгрессмена. "С чувством ответственности и приверженности цели я выдвигаю свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей", - написал Скализ. В своем заявлении он подчеркнул, что считает опасной политику администрации президента Джо Байдена, которая "толкает страну к краю пропасти". "Американцы не могут позволить себе повседневные расходы, и для многих американская мечта становится все менее достижимой. Наш госдолг покалечит наших внуков. Наша граница широко открыта и должна быть защищена. Преступность растет, города подвергаются разрушению, а наркотики текут в наши сообщества прямиком через открытую Байденом границу", - указал конгрессмен. Во вторник Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом. С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна - приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Маккарти неоднократно делал противоречивые заявления о помощи Украине. В ноябре 2022 года, еще до избрания спикером, он заверял, что республиканцы в обновленном составе палаты не допустят выделения неограниченной финансовой помощи. В мае 2023 года, отвечая на вопрос РИА Новости, он заявил, что Вашингтон продолжит всеобъемлющую поддержку Киева, включая предоставление военной помощи.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510785.html

https://ria.ru/20230912/tramp-1895941487.html

https://ria.ru/20231004/tramp-1900499957.html

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в мире, вашингтон (штат), киев, кевин маккарти, стив скализ, джо байден