https://ria.ru/20231004/post-1900464680.html

Пушилин назначил Солнцева на пост председателя правительства ДНР

Пушилин назначил Солнцева на пост председателя правительства ДНР - РИА Новости, 04.10.2023

Пушилин назначил Солнцева на пост председателя правительства ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева на пост председателя правительства Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:31

2023-10-04T15:31

2023-10-04T15:36

донецкая народная республика

денис пушилин

госдума рф

сергей кириенко

политика

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева на пост председателя правительства Донецкой Народной Республики. "Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича", - говорится в указе Пушилина, опубликованном на официальном сайте главы республики. Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Пушилин на заседании Народного совета республики был избран на должность главы региона. Отмечается, что в мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. Помимо Пушилина, в качестве кандидатов на пост главы республики были предложены Тайсаев и Андрей Крамар. После этого состоялась инаугурация главы ДНР.

https://ria.ru/20231003/linii-1900178916.html

https://ria.ru/20230920/dnr-1897485626.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, госдума рф, сергей кириенко, политика