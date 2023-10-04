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Пушилин назначил Солнцева на пост председателя правительства ДНР - РИА Новости, 04.10.2023
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15:31 04.10.2023 (обновлено: 15:36 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/post-1900464680.html
Пушилин назначил Солнцева на пост председателя правительства ДНР
Пушилин назначил Солнцева на пост председателя правительства ДНР - РИА Новости, 04.10.2023
Пушилин назначил Солнцева на пост председателя правительства ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева на пост председателя правительства Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:31
2023-10-04T15:36
донецкая народная республика
денис пушилин
госдума рф
сергей кириенко
политика
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева на пост председателя правительства Донецкой Народной Республики. "Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича", - говорится в указе Пушилина, опубликованном на официальном сайте главы республики. Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Пушилин на заседании Народного совета республики был избран на должность главы региона. Отмечается, что в мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. Помимо Пушилина, в качестве кандидатов на пост главы республики были предложены Тайсаев и Андрей Крамар. После этого состоялась инаугурация главы ДНР.
https://ria.ru/20231003/linii-1900178916.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, госдума рф, сергей кириенко, политика
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Госдума РФ, Сергей Кириенко, Политика
Пушилин назначил Солнцева на пост председателя правительства ДНР

Пушилин издал указ о назначении Солнцева на пост председателя правительства ДНР

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева на пост председателя правительства Донецкой Народной Республики.
"Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича", - говорится в указе Пушилина, опубликованном на официальном сайте главы республики.
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Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Пушилин на заседании Народного совета республики был избран на должность главы региона. Отмечается, что в мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. Помимо Пушилина, в качестве кандидатов на пост главы республики были предложены Тайсаев и Андрей Крамар. После этого состоялась инаугурация главы ДНР.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинГосдума РФСергей КириенкоПолитика
 
 
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