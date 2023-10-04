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Польских полицейских осудят за убийство украинца в вытрезвителе - РИА Новости, 04.10.2023
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17:01 04.10.2023 (обновлено: 17:02 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/polsha-1900495199.html
Польских полицейских осудят за убийство украинца в вытрезвителе
Польских полицейских осудят за убийство украинца в вытрезвителе - РИА Новости, 04.10.2023
Польских полицейских осудят за убийство украинца в вытрезвителе
Польские полицейские предстанут перед судом за убийство украинца в вытрезвителе, которое произошло два года назад, сообщил информационный портал Onet. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:01
2023-10-04T17:02
вроцлав
украина
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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Польские полицейские предстанут перед судом за убийство украинца в вытрезвителе, которое произошло два года назад, сообщил информационный портал Onet. Инцидент произошел 30 июля 2021 года. Рабочие одной из строек во Вроцлаве устроили вечером в пятницу вечеринку, где присутствовали как поляки, так и украинцы. Среди них был 26-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. После завершения вечеринки Дмитрий и трое его соотечественников пошли на остановку, где сели в автобус. На кадрах видеонаблюдения в автобусе видно, что украинцу было трудно держаться на ногах, но он сам передвигался, без посторонней помощи. В итоге в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Друзья Дмитрия вышли из автобуса раньше, а он уснул. Водитель автобуса по приезду на конечную станцию пытался его разбудить, но у него это не вышло, после чего он вызвал скорую помощь. По прибытию медики установили, что украинец был просто пьян и крепко спал. "После оказанной помощи, Дмитрий пришел в себя и начать контактировать с людьми. Он не был агрессивным и вел себя адекватно. Не имея возможности больше ничего сделать, медики вызвали полицию, которая приехала на вызов спустя два часа", - говорится в сообщении. По данным Onet, трое полицейских - Франчишек К., Рафал П. и Мариуш Ш. по прибытии на вызов сразу отключили нательные камеры. Полицейские повезли Дмитрия в вытрезвитель на улицу Сокольнича. После выхода из полицейской машины на него надели наручники. "Непосредственно перед выходом из полицейской машины украинца облили из перцового баллончика. Полицейские мучали и избивали его почти 40 минут, били по лицу дубинками, ногами, душили и давили на грудь. После таких действий Дмитрий умер. Прибывшим в вытрезвитель медикам не удалось спасти его", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские всячески пытались скрыть факт избиения человека в вытрезвителе и выдвигали разные версии, связанные с передозировкой наркотиков, несчастным случаем, либо остановкой сердца. После этого за дело взялась польская прокуратура. "В суд поступило обвинительное заключение против восьми человек участвующих в том убийстве", – говорится в сообщении. Уточняется, что троих полицейских и двух сотрудников вытрезвителя обвиняют в издевательствах над украинцем и избиении его до смерти, одного полицейского обвиняют в том, что он не оказал помощь украинцу. Также в непредумышленном убийстве обвиняется врач вытрезвителя. В сокрытии следов преступления обвиняются двое сотрудников вытрезвителя. Обвиняемым в избиении украинца до смерти грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Остальным грозит до 5 лет тюрьмы. По данным Onet, никто из обвиняемых не признал себя виновным.
https://ria.ru/20231002/normalizatsiya-1900068258.html
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вроцлав, украина
Вроцлав, Украина
Польских полицейских осудят за убийство украинца в вытрезвителе

Onet: убившие украинца польские полицейские предстанут перед судом

© iStock.com / WierzchuГород Вроцлав
Город Вроцлав - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / Wierzchu
Город Вроцлав. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Польские полицейские предстанут перед судом за убийство украинца в вытрезвителе, которое произошло два года назад, сообщил информационный портал Onet.
Инцидент произошел 30 июля 2021 года. Рабочие одной из строек во Вроцлаве устроили вечером в пятницу вечеринку, где присутствовали как поляки, так и украинцы. Среди них был 26-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. После завершения вечеринки Дмитрий и трое его соотечественников пошли на остановку, где сели в автобус.
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На кадрах видеонаблюдения в автобусе видно, что украинцу было трудно держаться на ногах, но он сам передвигался, без посторонней помощи. В итоге в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Друзья Дмитрия вышли из автобуса раньше, а он уснул.
Водитель автобуса по приезду на конечную станцию пытался его разбудить, но у него это не вышло, после чего он вызвал скорую помощь. По прибытию медики установили, что украинец был просто пьян и крепко спал.
"После оказанной помощи, Дмитрий пришел в себя и начать контактировать с людьми. Он не был агрессивным и вел себя адекватно. Не имея возможности больше ничего сделать, медики вызвали полицию, которая приехала на вызов спустя два часа", - говорится в сообщении.
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По данным Onet, трое полицейских - Франчишек К., Рафал П. и Мариуш Ш. по прибытии на вызов сразу отключили нательные камеры. Полицейские повезли Дмитрия в вытрезвитель на улицу Сокольнича. После выхода из полицейской машины на него надели наручники.
"Непосредственно перед выходом из полицейской машины украинца облили из перцового баллончика. Полицейские мучали и избивали его почти 40 минут, били по лицу дубинками, ногами, душили и давили на грудь. После таких действий Дмитрий умер. Прибывшим в вытрезвитель медикам не удалось спасти его", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские всячески пытались скрыть факт избиения человека в вытрезвителе и выдвигали разные версии, связанные с передозировкой наркотиков, несчастным случаем, либо остановкой сердца.
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После этого за дело взялась польская прокуратура.
"В суд поступило обвинительное заключение против восьми человек участвующих в том убийстве", – говорится в сообщении.
Уточняется, что троих полицейских и двух сотрудников вытрезвителя обвиняют в издевательствах над украинцем и избиении его до смерти, одного полицейского обвиняют в том, что он не оказал помощь украинцу. Также в непредумышленном убийстве обвиняется врач вытрезвителя. В сокрытии следов преступления обвиняются двое сотрудников вытрезвителя.
Обвиняемым в избиении украинца до смерти грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Остальным грозит до 5 лет тюрьмы.
По данным Onet, никто из обвиняемых не признал себя виновным.
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