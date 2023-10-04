https://ria.ru/20231004/pogranichniki-1900408392.html

Во Владивостоке пограничники изъяли у иностранцев рога сайгака

Во Владивостоке пограничники изъяли у иностранцев рога сайгака - РИА Новости, 04.10.2023

Во Владивостоке пограничники изъяли у иностранцев рога сайгака

Российские пограничники изъяли во Владивостоке у иностранцев 1,8 тысячи рогов краснокнижного сайгака, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:49

2023-10-04T12:49

2023-10-04T12:49

владивосток

евразия

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские пограничники изъяли во Владивостоке у иностранцев 1,8 тысячи рогов краснокнижного сайгака, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "У двух иностранных граждан изъято 1800 рогов сайгака, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Задержанные лица хранили рога животных на территории гаражного кооператива в городе Владивосток. Предварительная оценочная стоимость изъятого составляет порядка 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России. Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию.

https://ria.ru/20230512/cheburashka-1871179583.html

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владивосток, евразия, россия