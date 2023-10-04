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Во Владивостоке пограничники изъяли у иностранцев рога сайгака - РИА Новости, 04.10.2023
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12:49 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/pogranichniki-1900408392.html
Во Владивостоке пограничники изъяли у иностранцев рога сайгака
Во Владивостоке пограничники изъяли у иностранцев рога сайгака - РИА Новости, 04.10.2023
Во Владивостоке пограничники изъяли у иностранцев рога сайгака
Российские пограничники изъяли во Владивостоке у иностранцев 1,8 тысячи рогов краснокнижного сайгака, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:49
2023-10-04T12:49
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские пограничники изъяли во Владивостоке у иностранцев 1,8 тысячи рогов краснокнижного сайгака, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "У двух иностранных граждан изъято 1800 рогов сайгака, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Задержанные лица хранили рога животных на территории гаражного кооператива в городе Владивосток. Предварительная оценочная стоимость изъятого составляет порядка 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России. Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию.
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владивосток, евразия, россия
Владивосток, Евразия, Россия
Во Владивостоке пограничники изъяли у иностранцев рога сайгака

Российские пограничники изъяли у двух иностранцев рога краснокнижного сайгака

© РИА Новости/Центр общественных связей ФСБРоссийские пограничники изъяли во Владивостоке у иностранцев 1,8 тысячи рогов краснокнижного сайгака
Российские пограничники изъяли во Владивостоке у иностранцев 1,8 тысячи рогов краснокнижного сайгака
© РИА Новости/Центр общественных связей ФСБ
Российские пограничники изъяли во Владивостоке у иностранцев 1,8 тысячи рогов краснокнижного сайгака
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские пограничники изъяли во Владивостоке у иностранцев 1,8 тысячи рогов краснокнижного сайгака, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"У двух иностранных граждан изъято 1800 рогов сайгака, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Задержанные лица хранили рога животных на территории гаражного кооператива в городе Владивосток. Предварительная оценочная стоимость изъятого составляет порядка 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России.
Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию.
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ВладивостокЕвразияРоссия
 
 
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