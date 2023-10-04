https://ria.ru/20231004/pogoda-1900536697.html

В Петербурге пять машин пострадали из-за непогоды

В Петербурге пять машин пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 04.10.2023

В Петербурге пять машин пострадали из-за непогоды

Несколько деревьев упали во время непогоды в Петербурге в среду, пострадали пять машин, сообщает ГУМЧС по городу. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:38

2023-10-04T19:38

2023-10-04T20:14

происшествия

санкт-петербург

александр колесов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Несколько деревьев упали во время непогоды в Петербурге в среду, пострадали пять машин, сообщает ГУМЧС по городу. Днем в среду в Петербурге шел дождь со шквалистым ветром. "По состоянию на 18:00 пожарно-спасательные подразделения совершили 12 выездов для устранения последствий разгула стихии. Одиннадцать из них - на ликвидацию последствий падения деревьев", - говорится в сообщении. В ГУМЧС отметили, что из-за упавших деревьев пострадали пять автомобилей. "Оранжевый" уровень опасности, учитывающий вероятность стихийных бедствий, был объявлен в Петербурге в среду из-за ветра порывами до 25 метров в секунду. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что в среду в городе ожидается штормовой циклон, угрожающий наводнением. По распоряжению МЧС были закрыты створы дамбы в Петербурге на время непогоды.

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, александр колесов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)