https://ria.ru/20231004/podsvetka-1900402151.html
Башни РТРС включат праздничную подсветку в День учителя
Башни РТРС включат праздничную подсветку в День учителя - РИА Новости, 04.10.2023
Башни РТРС включат праздничную подсветку в День учителя
Российская телевизионная радиовещательная сеть включит на телебашнях более чем 20 городов праздничные световые шоу в честь Дня учителя 5 октября, сообщает... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:30
2023-10-04T12:30
2023-10-04T12:30
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общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская телевизионная радиовещательная сеть включит на телебашнях более чем 20 городов праздничные световые шоу в честь Дня учителя 5 октября, сообщает пресс-служба РТРС. "5 октября РТРС включит на телебашнях более чем 20 городов праздничные световые шоу в честь Дня учителя. На медиафасаде Останкинской телебашни появится логотип Года педагога и наставника, на других башнях дополнительно покажут символы праздника и поздравления", - говорится в сообщении. Отмечается, что на гранях саратовской телебашни также отобразятся динамические переливы и эффект салюта, на световое панно телебашни Брянска выведут бегущую строку "С праздником, дорогие учителя!", на башне в Братске высветятся фраза "Учителями славится Россия", изображения книги и глобуса на фоне яркого фейерверка. Также указывается, что в праздничном освещении предстанут телебашни в Костроме, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новгороде, Казани, Омске, Самаре, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Ярославле и других городах. Впервые к ним присоединится радиомачта Майкопа: 5 октября состоится торжественный запуск подсветки этого объекта.
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общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская телевизионная радиовещательная сеть включит на телебашнях более чем 20 городов праздничные световые шоу в честь Дня учителя 5 октября, сообщает пресс-служба РТРС.
"5 октября РТРС включит на телебашнях более чем 20 городов праздничные световые шоу в честь Дня учителя. На медиафасаде Останкинской телебашни появится логотип Года педагога и наставника, на других башнях дополнительно покажут символы праздника и поздравления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на гранях саратовской телебашни также отобразятся динамические переливы и эффект салюта, на световое панно телебашни Брянска выведут бегущую строку "С праздником, дорогие учителя!", на башне в Братске высветятся фраза "Учителями славится Россия", изображения книги и глобуса на фоне яркого фейерверка.
Кравцов: учителя в новых регионах – настоящие герои
Также указывается, что в праздничном освещении предстанут телебашни в Костроме, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новгороде, Казани, Омске, Самаре, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Ярославле и других городах. Впервые к ним присоединится радиомачта Майкопа: 5 октября состоится торжественный запуск подсветки этого объекта.