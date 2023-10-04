https://ria.ru/20231004/podgotovka-1900541897.html

Путин поддержал идею допподготовки педагогов по другим направлениям

Путин поддержал идею допподготовки педагогов по другим направлениям - РИА Новости, 04.10.2023

Путин поддержал идею допподготовки педагогов по другим направлениям

Президент России Владимир Путин поддержал идею о курсах дополнительной подготовки для педагогов по другим направлениям, речь об этом зашла на встрече главы... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:06

2023-10-04T20:06

2023-10-04T21:04

общество

год педагога и наставника

россия

сочи

владимир путин

андрей фурсенко

сергей кравцов

сн_образование

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о курсах дополнительной подготовки для педагогов по другим направлениям, речь об этом зашла на встрече главы государства с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Я бы это поддержал. Конечно, это вопрос денег, вопрос организации. Я специально спросил, вы имеете в виду полноценное такое высшее образование дополнительное, здесь высшее образование дополнительное ни к чему, но вот какие-то знания такие, серьезные, конечно, по другим направлениям точно не помешают, надо подумать над этим. Для педагогов, для преподавателей они не помешают, особенно если они, как в данном случае, совершенно очевидно востребованы", - сказал Путин.Путин напомнил, что современный образовательный тренд нацелен на поддержку многопрофильности, а научные открытия делаются на стыке дисциплин."Я даже не вижу здесь тех проблем, которые могли бы возникнуть в связи с тем, что учитель в школе будет иметь многопрофильную подготовку. И, наоборот, мне кажется, это дает дополнительные возможности там, где не хватает специалистов, а такие школы всё-таки есть", - сообщил Путин.В свою очередь, помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что преподавать учителям в таком случае должны люди, которые смогут объяснить новый предмет не с точки зрения "каких-то конкретных специфических вещей", а дать представление о том, как этот проект встраивается в общую систему знаний. "Это очень сложно, но такие люди есть, и, может быть, это не преподаватели курсов повышение квалификации, это ведущие ученые, которые могут популярно объяснить не просто, о чем идет речь, а как устроен предмет. Потому что самое главное для преподавателя - понять, как устроена та наука, как устроены те знания, к которым стремятся его ученики", - сообщил Фурсенко."Я думаю, что это важное замечание, которое сделано сейчас, потому что курсы переподготовки, дополнительной подготовки организуются для профильных специалистов. Совершенно верно. И это не тот случай, конечно. Над этим, безусловно, нужно подумать", - прокомментировал Путин.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что министерство поддерживает предложение, и отметил, что очень важно, чтобы обязательно были "специалисты, которые могут обучить новой специальности"."Обязательно этот вопрос с коллегами проработаем", - добавил Кравцов.Президент уточнил, что речь не о новой специальности, а о том, чтобы учителя по другим предметам могли понимать отрасль знаний, которую их ученики изучают углубленно."Надо подумать над этим, это правильно. Конечно, правильно. Нужно помочь людям", - сказал Путин.Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900539521.html

https://ria.ru/20230928/uchitel-1899169386.html

https://ria.ru/20231004/uchitel-1900400512.html

https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html

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общество, россия, сочи, владимир путин, андрей фурсенко, сергей кравцов, сн_образование, образование - общество