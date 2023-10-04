https://ria.ru/20231004/podderzhka-1900324338.html

Госдума просит кабмин ввести меры поддержки "трезвых сел"

Госдума просит кабмин ввести меры поддержки "трезвых сел" - РИА Новости, 04.10.2023

Госдума просит кабмин ввести меры поддержки "трезвых сел"

Для сел, которые отказались от продажи алкогольной продукции, нужно ввести дополнительные меры поддержки, такое обращение депутат Госдумы Султан Хамзаев... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T07:28

2023-10-04T07:28

2023-10-04T07:28

султан хамзаев

госдума рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Для сел, которые отказались от продажи алкогольной продукции, нужно ввести дополнительные меры поддержки, такое обращение депутат Госдумы Султан Хамзаев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. "Официально обратился в правительство России с просьбой поддержать народную инициативу - проект "Трезвые села". В России более 2000 муниципальных образований, которые полностью отказались от реализации алкогольной продукции в своих сёлах... Однако статус таких сел не определён, нет никаких дополнительных мер поддержки, как например, приоритетное строительство спортивных объектов, ФАПов, иных льгот", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что это общий консенсус в этих селах, как жителей, так предпринимателей и руководства района, при поддержке региональной власти. Парламентарий считает, что нужно стимулировать граждан отказываться от алкоголя, особенно в глубинке, а также показывать пример другим регионам. "Сегодня обратился к Михаилу Владимировичу Мишустину с предложением поддержать инициативу из народа и совместно с правительством продумать меры поддержки подобных муниципальных образований", - добавил Хамзаев. -0-

https://ria.ru/20231003/alkogol-1900228863.html

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султан хамзаев, госдума рф, михаил мишустин