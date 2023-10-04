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Названы имена лауреатов Всероссийского конкурса "Первый учитель"

Названы имена лауреатов Всероссийского конкурса "Первый учитель" - РИА Новости, 04.10.2023

Названы имена лауреатов Всероссийского конкурса "Первый учитель"

В Москве объявили имена семи лауреатов Всероссийского конкурса "Первый учитель". Церемония состоялась на площадке Форума классных руководителей в Гостином дворе РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:08

2023-10-04T11:08

2023-10-04T11:08

год педагога и наставника

общество

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сн_образование

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве объявили имена семи лауреатов Всероссийского конкурса "Первый учитель". Церемония состоялась на площадке Форума классных руководителей в Гостином дворе в рамках Большой учительской недели. В Год педагога и наставника это профессиональное состязание проходит впервые. Идею его проведения осенью 2022 года высказала учитель начальных классов из города Златоуста Челябинской области Елена Другова. Она стала ведущей церемонии объявления лауреатов конкурса "Первый учитель – 2023".Финалистов приветствовали заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, председатель Большого жюри конкурса "Первый учитель" директор Гимназии имени Е.М. Примакова Майя Майсурадзе."Труд первого учителя особенный. Именно вы закладываете нравственные основы, от вас во многом зависит то, какими гражданами вырастут наши дети. Вы помогаете малышам, которые только-только пришли в школу из детского сада, с интересом, увлечением и энтузиазмом учиться, мотивируете их личным примером не просто учиться, а любить учиться. Мы благодарны вам, дорогие коллеги, за ваш труд и за ваше неравнодушие", – сказала Татьяна Васильева.Лауреатами Всероссийского конкурса "Первый учитель" стали Светлана Бирюкова из Москвы, Кристина Генер из Новосибирской области, Алена Грудина из ДНР, Оксана Крумина из Свердловской области, Валентина Милосердова из Краснодарского края, Мария Одилова из Амурской област и Юлия Тихонова из Татарстана.Помимо дипломов, семи лауреатам вручили умные VK капсулы с голосовым помощником "Маруся" и наборы сувениров от "Сферума".Впереди у лауреатов второй тур, в рамках которого им предстоит ответить на вопросы интервьюеров из числа ученической, студенческой, родительской, профессиональной общественности, деятелей культуры России и представителей СМИ. По итогам "Пресс-конференции" определится победитель конкурса.Имя победителя будет объявлено на торжественной церемонии в Гостином дворе в рамках Большой учительской недели в Международный день учителя, 5 октября.Организатором конкурса выступает Министерство просвещения Российской Федерации.В Год педагога и наставника Всероссийский профессиональный конкурс "Первый учитель" проводится впервые. Он направлен на повышение престижа профессии педагога, выявление талантливых учителей начальной школы, их поддержку и поощрение, распространение лучших образцов профессионального мастерства учителей начальных классов. Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации.Мероприятия Всероссийского конкурса "Первый учитель" входят в программу Большой учительской недели.Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России", объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов "Мастер года", "Педагог-психолог России", "Директор года России", "Учитель-дефектолог России", "Воспитать человека", "Первый учитель" и других, а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция "День с педагогом и наставником".

https://ria.ru/20231003/direktor-1900144082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование