https://ria.ru/20231004/perevorot-1900539203.html
Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД
Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 04.10.2023
Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД
Россия по Будапештскому меморандуму не обязана признавать переворот на Украине, а также ее отказ от нейтрального статуса – будапештские обязательства были... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:55
2023-10-04T19:55
2023-10-04T21:28
в мире
россия
украина
киев
специальная военная операция на украине
генеральная ассамблея оон
оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456398_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_b843e0500ebd81f0e1b478bdcca30924.jpg
ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия по Будапештскому меморандуму не обязана признавать переворот на Украине, а также ее отказ от нейтрального статуса – будапештские обязательства были нарушены Западом и самим Киевом, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов."В связи с безосновательными утверждениями о нарушении Россией Будапештского меморандума мы хотели бы напомнить, что меморандум является компонентов пакетных договоренностей, которые в форме политической декларации в равной степени налагали обязательства на всех участников", - сказал Воронцов.По его словам, подписав эти документы, Россия их неукоснительно соблюдала.Однако, как заявил Воронцов, страны Запада, исторически стремившиеся навсегда оторвать Украину от России, целенаправленно пренебрегали "суверенитетом этой молодой, крайне неоднородной, а потому весьма хрупкой страны"."США и их союзники бесцеремонно вмешивались во внутренние и внешние дела Киева, всячески навязывали безальтернативное западно-ориентированное будущее. Вопреки изначально нейтральному статусу Украины затаскивали ее в схемы блокового противостояния с Россией, играя на русофобских и националистических настроениях малой части населения", - отметил замглавы делегации.По его словам, когда с реализацией этих планов возникли затруднения, Запад резко повысил ставки и содействовал кровавому госперевороту."Договоренности 1994 года были также подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное расширение НАТО и военно-политическое освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России", - подчеркнул Воронцов.Это, как заявил дипломат, в корне противоречит содержанию будапештского пакета документов, где содержатся установки, аналогичные принципу равной и неделимой безопасности и выражается приверженность коллективным началам выстраивания архитектуры евробезопасности."Не соблюдал будапештские обязательства и сам Киев – в частности те из них, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма", - заявил он.По словам Воронцова, единство и территориальная целостность Украины были разрушены прежде всего собственной деструктивной политикой Киева и вредоносным вмешательством Запада."Обязательства России по Будапештскому меморандуму не распространяются на подобные обстоятельства. Мы не обязаны признавать госперевороты на Украине и ее отказ от нейтрального статуса, принуждать регионы этой страны оставаться в ее составе против воли местного населения и игнорировать нарастание угроз, проистекающих с украинской территории", - заключил он.Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами РФ, Великобритании, США и Украины в Будапеште (Венгрия). Согласно меморандуму, РФ, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ – ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
https://ria.ru/20230928/rusofoby-1899052136.html
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html
https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456398_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_6260dcfff4607ce710e3d05a9104f75a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, генеральная ассамблея оон, оон, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО
Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД
МИД: РФ по Будапештскому меморандуму не обязана признавать переворот на Украине
ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия по Будапештскому меморандуму не обязана признавать переворот на Украине, а также ее отказ от нейтрального статуса – будапештские обязательства были нарушены Западом и самим Киевом, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
"В связи с безосновательными утверждениями о нарушении Россией Будапештского меморандума мы хотели бы напомнить, что меморандум является компонентов пакетных договоренностей, которые в форме политической декларации в равной степени налагали обязательства на всех участников", - сказал Воронцов.
Русофобы США несут тяжелые потери
По его словам, подписав эти документы, Россия их неукоснительно соблюдала.
Однако, как заявил Воронцов, страны Запада, исторически стремившиеся навсегда оторвать Украину от России, целенаправленно пренебрегали "суверенитетом этой молодой, крайне неоднородной, а потому весьма хрупкой страны".
"США и их союзники бесцеремонно вмешивались во внутренние и внешние дела Киева, всячески навязывали безальтернативное западно-ориентированное будущее. Вопреки изначально нейтральному статусу Украины затаскивали ее в схемы блокового противостояния с Россией, играя на русофобских и националистических настроениях малой части населения", - отметил замглавы делегации.
По его словам, когда с реализацией этих планов возникли затруднения, Запад резко повысил ставки и содействовал кровавому госперевороту.
"Договоренности 1994 года были также подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона
и его союзников на безудержное расширение НАТО
и военно-политическое освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России", - подчеркнул Воронцов.
"Первый после бога". Запад нашел, кем заменить Зеленского
Это, как заявил дипломат, в корне противоречит содержанию будапештского пакета документов, где содержатся установки, аналогичные принципу равной и неделимой безопасности и выражается приверженность коллективным началам выстраивания архитектуры евробезопасности.
"Не соблюдал будапештские обязательства и сам Киев – в частности те из них, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма", - заявил он.
По словам Воронцова, единство и территориальная целостность Украины были разрушены прежде всего собственной деструктивной политикой Киева и вредоносным вмешательством Запада.
"Обязательства России по Будапештскому меморандуму не распространяются на подобные обстоятельства. Мы не обязаны признавать госперевороты на Украине и ее отказ от нейтрального статуса, принуждать регионы этой страны оставаться в ее составе против воли местного населения и игнорировать нарастание угроз, проистекающих с украинской территории", - заключил он.
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами РФ, Великобритании
, США
и Украины в Будапеште
(Венгрия
). Согласно меморандуму, РФ, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
, ОБСЕ
– ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
Союзник Украины поддержал Россию. Киев готовится к удару с тыла