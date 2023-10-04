https://ria.ru/20231004/perevorot-1900539203.html

Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД

Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 04.10.2023

Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД

Россия по Будапештскому меморандуму не обязана признавать переворот на Украине, а также ее отказ от нейтрального статуса – будапештские обязательства были... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:55

2023-10-04T19:55

2023-10-04T21:28

в мире

россия

украина

киев

специальная военная операция на украине

генеральная ассамблея оон

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456398_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_b843e0500ebd81f0e1b478bdcca30924.jpg

ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия по Будапештскому меморандуму не обязана признавать переворот на Украине, а также ее отказ от нейтрального статуса – будапештские обязательства были нарушены Западом и самим Киевом, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов."В связи с безосновательными утверждениями о нарушении Россией Будапештского меморандума мы хотели бы напомнить, что меморандум является компонентов пакетных договоренностей, которые в форме политической декларации в равной степени налагали обязательства на всех участников", - сказал Воронцов.По его словам, подписав эти документы, Россия их неукоснительно соблюдала.Однако, как заявил Воронцов, страны Запада, исторически стремившиеся навсегда оторвать Украину от России, целенаправленно пренебрегали "суверенитетом этой молодой, крайне неоднородной, а потому весьма хрупкой страны"."США и их союзники бесцеремонно вмешивались во внутренние и внешние дела Киева, всячески навязывали безальтернативное западно-ориентированное будущее. Вопреки изначально нейтральному статусу Украины затаскивали ее в схемы блокового противостояния с Россией, играя на русофобских и националистических настроениях малой части населения", - отметил замглавы делегации.По его словам, когда с реализацией этих планов возникли затруднения, Запад резко повысил ставки и содействовал кровавому госперевороту."Договоренности 1994 года были также подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное расширение НАТО и военно-политическое освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России", - подчеркнул Воронцов.Это, как заявил дипломат, в корне противоречит содержанию будапештского пакета документов, где содержатся установки, аналогичные принципу равной и неделимой безопасности и выражается приверженность коллективным началам выстраивания архитектуры евробезопасности."Не соблюдал будапештские обязательства и сам Киев – в частности те из них, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма", - заявил он.По словам Воронцова, единство и территориальная целостность Украины были разрушены прежде всего собственной деструктивной политикой Киева и вредоносным вмешательством Запада."Обязательства России по Будапештскому меморандуму не распространяются на подобные обстоятельства. Мы не обязаны признавать госперевороты на Украине и ее отказ от нейтрального статуса, принуждать регионы этой страны оставаться в ее составе против воли местного населения и игнорировать нарастание угроз, проистекающих с украинской территории", - заключил он.Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами РФ, Великобритании, США и Украины в Будапеште (Венгрия). Согласно меморандуму, РФ, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ – ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

https://ria.ru/20230928/rusofoby-1899052136.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html

https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, генеральная ассамблея оон, оон, нато