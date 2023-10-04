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Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:55 04.10.2023 (обновлено: 21:28 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/perevorot-1900539203.html
Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД
Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 04.10.2023
Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД
Россия по Будапештскому меморандуму не обязана признавать переворот на Украине, а также ее отказ от нейтрального статуса – будапештские обязательства были... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:55
2023-10-04T21:28
в мире
россия
украина
киев
специальная военная операция на украине
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия по Будапештскому меморандуму не обязана признавать переворот на Украине, а также ее отказ от нейтрального статуса – будапештские обязательства были нарушены Западом и самим Киевом, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов."В связи с безосновательными утверждениями о нарушении Россией Будапештского меморандума мы хотели бы напомнить, что меморандум является компонентов пакетных договоренностей, которые в форме политической декларации в равной степени налагали обязательства на всех участников", - сказал Воронцов.По его словам, подписав эти документы, Россия их неукоснительно соблюдала.Однако, как заявил Воронцов, страны Запада, исторически стремившиеся навсегда оторвать Украину от России, целенаправленно пренебрегали "суверенитетом этой молодой, крайне неоднородной, а потому весьма хрупкой страны"."США и их союзники бесцеремонно вмешивались во внутренние и внешние дела Киева, всячески навязывали безальтернативное западно-ориентированное будущее. Вопреки изначально нейтральному статусу Украины затаскивали ее в схемы блокового противостояния с Россией, играя на русофобских и националистических настроениях малой части населения", - отметил замглавы делегации.По его словам, когда с реализацией этих планов возникли затруднения, Запад резко повысил ставки и содействовал кровавому госперевороту."Договоренности 1994 года были также подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное расширение НАТО и военно-политическое освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России", - подчеркнул Воронцов.Это, как заявил дипломат, в корне противоречит содержанию будапештского пакета документов, где содержатся установки, аналогичные принципу равной и неделимой безопасности и выражается приверженность коллективным началам выстраивания архитектуры евробезопасности."Не соблюдал будапештские обязательства и сам Киев – в частности те из них, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма", - заявил он.По словам Воронцова, единство и территориальная целостность Украины были разрушены прежде всего собственной деструктивной политикой Киева и вредоносным вмешательством Запада."Обязательства России по Будапештскому меморандуму не распространяются на подобные обстоятельства. Мы не обязаны признавать госперевороты на Украине и ее отказ от нейтрального статуса, принуждать регионы этой страны оставаться в ее составе против воли местного населения и игнорировать нарастание угроз, проистекающих с украинской территории", - заключил он.Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами РФ, Великобритании, США и Украины в Будапеште (Венгрия). Согласно меморандуму, РФ, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ – ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
https://ria.ru/20230928/rusofoby-1899052136.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО
Россия не обязана признавать переворот на Украине, заявил МИД

МИД: РФ по Будапештскому меморандуму не обязана признавать переворот на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия по Будапештскому меморандуму не обязана признавать переворот на Украине, а также ее отказ от нейтрального статуса – будапештские обязательства были нарушены Западом и самим Киевом, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
"В связи с безосновательными утверждениями о нарушении Россией Будапештского меморандума мы хотели бы напомнить, что меморандум является компонентов пакетных договоренностей, которые в форме политической декларации в равной степени налагали обязательства на всех участников", - сказал Воронцов.
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По его словам, подписав эти документы, Россия их неукоснительно соблюдала.
Однако, как заявил Воронцов, страны Запада, исторически стремившиеся навсегда оторвать Украину от России, целенаправленно пренебрегали "суверенитетом этой молодой, крайне неоднородной, а потому весьма хрупкой страны".
"США и их союзники бесцеремонно вмешивались во внутренние и внешние дела Киева, всячески навязывали безальтернативное западно-ориентированное будущее. Вопреки изначально нейтральному статусу Украины затаскивали ее в схемы блокового противостояния с Россией, играя на русофобских и националистических настроениях малой части населения", - отметил замглавы делегации.
По его словам, когда с реализацией этих планов возникли затруднения, Запад резко повысил ставки и содействовал кровавому госперевороту.
"Договоренности 1994 года были также подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное расширение НАТО и военно-политическое освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России", - подчеркнул Воронцов.
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Это, как заявил дипломат, в корне противоречит содержанию будапештского пакета документов, где содержатся установки, аналогичные принципу равной и неделимой безопасности и выражается приверженность коллективным началам выстраивания архитектуры евробезопасности.
"Не соблюдал будапештские обязательства и сам Киев – в частности те из них, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма", - заявил он.
По словам Воронцова, единство и территориальная целостность Украины были разрушены прежде всего собственной деструктивной политикой Киева и вредоносным вмешательством Запада.
"Обязательства России по Будапештскому меморандуму не распространяются на подобные обстоятельства. Мы не обязаны признавать госперевороты на Украине и ее отказ от нейтрального статуса, принуждать регионы этой страны оставаться в ее составе против воли местного населения и игнорировать нарастание угроз, проистекающих с украинской территории", - заключил он.
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами РФ, Великобритании, США и Украины в Будапеште (Венгрия). Согласно меморандуму, РФ, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ – ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
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