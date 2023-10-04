https://ria.ru/20231004/perekrestok-1900459011.html

Гендиректор "Перекрестка" уйдет со своего поста

Гендиректор "Перекрестка" уйдет со своего поста - РИА Новости, 04.10.2023

Гендиректор "Перекрестка" уйдет со своего поста

Генеральный директор сети "Перекресток", входящей в X5 Group, Андрей Калмыков принял решение покинуть свой пост и заняться собственными проектами, сообщает X5. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:16

2023-10-04T15:16

2023-10-04T15:24

торговый дом "перекресток"

экономика

андрей калмыков

x5 retail group

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральный директор сети "Перекресток", входящей в X5 Group, Андрей Калмыков принял решение покинуть свой пост и заняться собственными проектами, сообщает X5."Андрей Калмыков принял решение покинуть пост генерального директора торговой сети "Перекресток" и займется собственными проектами", - говорится в сообщении. Калмыков был назначен гендиректором сети в августе прошлого года, ранее он возглавлял авиакомпанию "Победа" с момента ее основания.Наблюдательный совет X5 назначил временно исполняющим обязанности генерального директора сети "Перекресток" директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимира Салахутдинова."От лица компании благодарю Андрея за стремление погрузиться в ритейл, за поиск точек роста для повышения эффективности сети и Х5 в целом", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директор группы Игоря Шехтермана.

https://ria.ru/20230801/x5-1887528209.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

торговый дом "перекресток", экономика, андрей калмыков, x5 retail group