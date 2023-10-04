https://ria.ru/20231004/perekrestok-1900459011.html
Гендиректор "Перекрестка" уйдет со своего поста
Гендиректор "Перекрестка" уйдет со своего поста - РИА Новости, 04.10.2023
Гендиректор "Перекрестка" уйдет со своего поста
Генеральный директор сети "Перекресток", входящей в X5 Group, Андрей Калмыков принял решение покинуть свой пост и заняться собственными проектами, сообщает X5. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:16
2023-10-04T15:16
2023-10-04T15:24
торговый дом "перекресток"
экономика
андрей калмыков
x5 retail group
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральный директор сети "Перекресток", входящей в X5 Group, Андрей Калмыков принял решение покинуть свой пост и заняться собственными проектами, сообщает X5."Андрей Калмыков принял решение покинуть пост генерального директора торговой сети "Перекресток" и займется собственными проектами", - говорится в сообщении. Калмыков был назначен гендиректором сети в августе прошлого года, ранее он возглавлял авиакомпанию "Победа" с момента ее основания.Наблюдательный совет X5 назначил временно исполняющим обязанности генерального директора сети "Перекресток" директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимира Салахутдинова."От лица компании благодарю Андрея за стремление погрузиться в ритейл, за поиск точек роста для повышения эффективности сети и Х5 в целом", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директор группы Игоря Шехтермана.
https://ria.ru/20230801/x5-1887528209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торговый дом "перекресток", экономика, андрей калмыков, x5 retail group
Торговый дом "Перекресток", Экономика, Андрей Калмыков, X5 Retail Group
Гендиректор "Перекрестка" уйдет со своего поста
Гендиректор "Перекрестка" Калмыков покинет пост ради собственных проектов
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральный директор сети "Перекресток", входящей в X5 Group, Андрей Калмыков принял решение покинуть свой пост и заняться собственными проектами, сообщает X5.
"Андрей Калмыков принял решение покинуть пост генерального директора торговой сети "Перекресток" и займется собственными проектами", - говорится в сообщении. Калмыков был назначен гендиректором сети в августе прошлого года, ранее он возглавлял авиакомпанию "Победа" с момента ее основания.
Наблюдательный совет X5 назначил временно исполняющим обязанности генерального директора сети "Перекресток" директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимира Салахутдинова.
"От лица компании благодарю Андрея за стремление погрузиться в ритейл, за поиск точек роста для повышения эффективности сети и Х5 в целом", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директор группы Игоря Шехтермана.
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