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Украина и Швеция договорились начать переговоры по гарантиям безопасности
Украина и Швеция договорились начать переговоры по гарантиям безопасности - РИА Новости, 04.10.2023
Украина и Швеция договорились начать переговоры по гарантиям безопасности
Украина и Швеция условились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, сообщил украинский министр иностранных дел... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:01
2023-10-04T18:01
2023-10-04T18:01
украина
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дмитрий кулеба
нато
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Украина и Швеция условились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам телефонных переговоров со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстремом. "Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для развития Вильнюсской декларации G7", - приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины в своем Telegram-канале. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.
https://ria.ru/20230912/shvetsiya-1895840810.html
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украина, швеция, киев, дмитрий кулеба, нато, g7, в мире
Украина, Швеция, Киев, Дмитрий Кулеба, НАТО, G7, В мире
Украина и Швеция договорились начать переговоры по гарантиям безопасности
Украина и Швеция договорились начать диалог по гарантиям безопасности для Киева