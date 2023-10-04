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Пелоси выселили из кабинета после отставки Маккарти, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
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04:12 04.10.2023 (обновлено: 05:19 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/pelosi-1900317338.html
Пелоси выселили из кабинета после отставки Маккарти, сообщили СМИ
Пелоси выселили из кабинета после отставки Маккарти, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
Пелоси выселили из кабинета после отставки Маккарти, сообщили СМИ
Бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси выселили из кабинета после отставки с поста Кевина Маккарти, сообщает газета Politico. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T04:12
2023-10-04T05:19
сша
кевин маккарти
politico
нэнси пелоси
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси выселили из кабинета после отставки с поста Кевина Маккарти, сообщает газета Politico."Исполняющий обязанности спикера Патрик Макгенри электронным письмом уведомил Пелоси о необходимости покинуть свой укромный офис в Капитолии", - сообщает издание. Выселяют Пелоси уже в среду, а помещение отдадут для использования офису спикера. Как отмечает издание, только у некоторых членов палаты представителей есть дополнительные помещения подобного типа в Капитолии, традиционно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания.Пелоси была спикером палаты представителей до января 2023 года, ее сменил Маккарти, которого отправили в отставку 3 октября. Оба сохранили за собой должности членов палаты представителей.После голосования по вопросу отставки Маккарти палата ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера ожидаются в следующую среду. Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Макгенри.Маккарти стал первым спикером палаты представителей, которого отправили в отставку. Он заявил, что не намерен претендовать на этот пост на новых выборах. Как отмечают американские СМИ, явных фаворитов на должность нет. Один из конгессменов даже предложил выбрать спикером бывшего президента Дональда Трампа. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.
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сша, кевин маккарти, politico, нэнси пелоси, дональд трамп, в мире
США, Кевин Маккарти, Politico, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, В мире
Пелоси выселили из кабинета после отставки Маккарти, сообщили СМИ

Politico: экс-спикера конгресса Пелоси выселили из офиса после отставки Маккарти

© AP Photo / Mariam ZuhaibНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси выселили из кабинета после отставки с поста Кевина Маккарти, сообщает газета Politico.
«
"Исполняющий обязанности спикера Патрик Макгенри электронным письмом уведомил Пелоси о необходимости покинуть свой укромный офис в Капитолии", - сообщает издание.
Выселяют Пелоси уже в среду, а помещение отдадут для использования офису спикера. Как отмечает издание, только у некоторых членов палаты представителей есть дополнительные помещения подобного типа в Капитолии, традиционно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания.
Пелоси была спикером палаты представителей до января 2023 года, ее сменил Маккарти, которого отправили в отставку 3 октября. Оба сохранили за собой должности членов палаты представителей.
После голосования по вопросу отставки Маккарти палата ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера ожидаются в следующую среду. Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Макгенри.
Маккарти стал первым спикером палаты представителей, которого отправили в отставку. Он заявил, что не намерен претендовать на этот пост на новых выборах. Как отмечают американские СМИ, явных фаворитов на должность нет. Один из конгессменов даже предложил выбрать спикером бывшего президента Дональда Трампа. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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СШАКевин МаккартиPoliticoНэнси ПелосиДональд ТрампВ мире
 
 
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