https://ria.ru/20231004/patriotizm-1900544809.html

Настроения томской молодежи меняются на патриотические, заявил губернатор

Настроения томской молодежи меняются на патриотические, заявил губернатор - РИА Новости, 04.10.2023

Настроения томской молодежи меняются на патриотические, заявил губернатор

Настроения молодежи Томска за последние полтора года изменились в сторону консолидации, патриотизма и понимания ситуации в стране, заявил журналистам губернатор РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:30

2023-10-04T20:30

2023-10-04T20:30

общество

томская область

сочи

томск

владимир мазур

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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Настроения молодежи Томска за последние полтора года изменились в сторону консолидации, патриотизма и понимания ситуации в стране, заявил журналистам губернатор Томской области Владимир Мазур в Сочи, где он участвует в XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "В последние полтора года я увидел положительные изменения в динамике, именно в консолидации, именно в патриотизме, в понимании ситуации. И сегодня, начиная с молодежи техникумов, колледжей, высшего образования, школьников настроения меняются. Они принимают решения федеральных, региональных властей, они настроены пророссийски, прогосударственно", - сказал глава региона, отвечая на вопрос о возможной трансформации традиционно протестных настроений молодежи. Мазур отметил, что современной молодежи при этом важна причастность к важнейшим процессам, происходящим в стране. "Мы часто встречаемся, говорим, отвечаем на вопросы, вместе планируем, как мы видим развитие. Молодежи важно, чтобы они были причастны, они хотят быть участниками тех или иных процессов. Тем более сегодня это очень востребовано, и они это понимают. Я всегда говорил и говорю, что у нас нет плохой молодежи, у нас очень хорошая молодежь. Они умеют слушать, умеют отдавать, принимать, поэтому изменения налицо", - сказал он. Глава Томской области напомнил, что в университетах Томска в настоящее время обучаются студенты из более чем 90 стран мира и из 79 регионов России. При этом томские вузы открывают свои представительства за рубежом. На ближайших азиатских форумах, по его словам, можно ожидать подписания новых соглашений о сотрудничестве в этой сфере.

https://ria.ru/20230503/praktiki-1869289499.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899823556.html

томская область

сочи

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общество, томская область, сочи, томск, владимир мазур