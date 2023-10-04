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В Будапеште потребовали от Киева гарантий для банка OTP - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/otp-1900427284.html
В Будапеште потребовали от Киева гарантий для банка OTP
В Будапеште потребовали от Киева гарантий для банка OTP - РИА Новости, 04.10.2023
В Будапеште потребовали от Киева гарантий для банка OTP
Венгрии нужны письменные гарантии от Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК), что венгерский банк ОТР впредь не будет включен в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:37
2023-10-04T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Венгрии нужны письменные гарантии от Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК), что венгерский банк ОТР впредь не будет включен в список "международных спонсоров войны", любые дальнейшие шаги Будапешта могут обсуждаться только после заключения таких договоренностей, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. НАПК на этой неделе исключило венгерский банк OTР из списка "международных спонсоров войны", в Киеве отметили, что банк взял на себя обязательства касательно планов на российском рынке. Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не согласится на выделение 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока крупнейший венгерский банк OTP не уберут из этого списка. "Все причины, по которым банк ОТР включили в список "спонсоров войны", были ложными, смехотворными и необоснованными. Поэтому мы считаем естественным, чтобы ОТР в списке не фигурировал. Но сам процесс вызывает серьезные опасения, потому что если банк включили в список на такой смехотворной основе, это может произойти в любое время и впредь", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети. Он сообщил, что послу Украины в Будапеште в среду был направлен запрос, чтобы делегация НАПК как можно скорее прибыла в Будапешт с целью обсуждения соглашения, которое давало бы гарантии, что в будущем "самовольно по смехотворным поводам ОТР в этот список не включат". "Нам нужны гарантии этого, мы хотели бы обсудить письменную договоренность, поэтому пригласили НАПК приехать сюда как можно скорее. И если появится удовлетворяющая нас договоренность, то, конечно, можно будет обдумать, к каким шагам с нашей стороны это побуждает", - сказал Сийярто. Глава венгерского МИД также отметил, что у НАПК есть санкционный список, где по-прежнему присутствует российское представительство ОТР и четыре венгерских руководителя банка. "Так что мы ожидаем, что четыре венгерских руководителя банка и его российское представительство тоже будут исключены из списка НАПК", - подчеркнул он. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
https://ria.ru/20231004/ustupka-1900318777.html
https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885309315.html
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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Будапеште потребовали от Киева гарантий для банка OTP

Сийярто: Венгрии нужны гарантии, что Украина больше не введет санкций против OTP

© iStock.com / BalkansCatОтделение OTP Bank
Отделение OTP Bank - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / BalkansCat
Отделение OTP Bank . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Венгрии нужны письменные гарантии от Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК), что венгерский банк ОТР впредь не будет включен в список "международных спонсоров войны", любые дальнейшие шаги Будапешта могут обсуждаться только после заключения таких договоренностей, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
НАПК на этой неделе исключило венгерский банк OTР из списка "международных спонсоров войны", в Киеве отметили, что банк взял на себя обязательства касательно планов на российском рынке. Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не согласится на выделение 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока крупнейший венгерский банк OTP не уберут из этого списка.
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"Все причины, по которым банк ОТР включили в список "спонсоров войны", были ложными, смехотворными и необоснованными. Поэтому мы считаем естественным, чтобы ОТР в списке не фигурировал. Но сам процесс вызывает серьезные опасения, потому что если банк включили в список на такой смехотворной основе, это может произойти в любое время и впредь", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети.
Он сообщил, что послу Украины в Будапеште в среду был направлен запрос, чтобы делегация НАПК как можно скорее прибыла в Будапешт с целью обсуждения соглашения, которое давало бы гарантии, что в будущем "самовольно по смехотворным поводам ОТР в этот список не включат".
"Нам нужны гарантии этого, мы хотели бы обсудить письменную договоренность, поэтому пригласили НАПК приехать сюда как можно скорее. И если появится удовлетворяющая нас договоренность, то, конечно, можно будет обдумать, к каким шагам с нашей стороны это побуждает", - сказал Сийярто.
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Глава венгерского МИД также отметил, что у НАПК есть санкционный список, где по-прежнему присутствует российское представительство ОТР и четыре венгерских руководителя банка. "Так что мы ожидаем, что четыре венгерских руководителя банка и его российское представительство тоже будут исключены из списка НАПК", - подчеркнул он.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
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