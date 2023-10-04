МИД ответил на вопрос о помощи в освобождении экс-лидеров непризнанной НКР
МИД: РФ не получала просьб о помощи в освобождении экс-лидеров непризнанной НКР
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия не получала никаких обращений о содействии в освобождении бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, задержанных Азербайджаном, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших лидеров непризнанной НКР, включая Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна. В МИД Армении осудили задержание азербайджанскими силовиками бывших лидеров непризнанной НКР.
"К нам никто не обращался. У нас каких-то обращений, формальных, неформальных, не было", - сказал она на брифинге в среду.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.