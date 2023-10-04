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МИД ответил на вопрос о помощи в освобождении экс-лидеров непризнанной НКР - РИА Новости, 04.10.2023
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14:23 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/osvobozhdenie-1900440142.html
МИД ответил на вопрос о помощи в освобождении экс-лидеров непризнанной НКР
МИД ответил на вопрос о помощи в освобождении экс-лидеров непризнанной НКР - РИА Новости, 04.10.2023
МИД ответил на вопрос о помощи в освобождении экс-лидеров непризнанной НКР
Россия не получала никаких обращений о содействии в освобождении бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, задержанных Азербайджаном, заявила... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:23
2023-10-04T14:23
ситуация в нагорном карабахе
мария захарова
нагорный карабах
в мире
азербайджан
бако саакян
араик арутюнян
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия не получала никаких обращений о содействии в освобождении бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, задержанных Азербайджаном, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ранее служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших лидеров непризнанной НКР, включая Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна. В МИД Армении осудили задержание азербайджанскими силовиками бывших лидеров непризнанной НКР. "К нам никто не обращался. У нас каких-то обращений, формальных, неформальных, не было", - сказал она на брифинге в среду. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html
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ситуация в нагорном карабахе, мария захарова, нагорный карабах, в мире, азербайджан, бако саакян, араик арутюнян
Ситуация в Нагорном Карабахе, Мария Захарова, Нагорный Карабах, В мире, Азербайджан, Бако Саакян, Араик Арутюнян
МИД ответил на вопрос о помощи в освобождении экс-лидеров непризнанной НКР

МИД: РФ не получала просьб о помощи в освобождении экс-лидеров непризнанной НКР

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия не получала никаких обращений о содействии в освобождении бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, задержанных Азербайджаном, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших лидеров непризнанной НКР, включая Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна. В МИД Армении осудили задержание азербайджанскими силовиками бывших лидеров непризнанной НКР.
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"К нам никто не обращался. У нас каких-то обращений, формальных, неформальных, не было", - сказал она на брифинге в среду.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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