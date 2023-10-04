https://ria.ru/20231004/oruzhie-1900545712.html

Россия ждет, что ООН изучит, как расследуется применение химоружия

Россия ждет, что ООН изучит, как расследуется применение химоружия - РИА Новости, 04.10.2023

Россия ждет, что ООН изучит, как расследуется применение химоружия

Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш незамедлительно приступит к обзору эффективности работы механизма по расследованию случаев возможного... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:34

2023-10-04T20:34

2023-10-04T20:34

в мире

россия

антониу гутерреш

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 4 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш незамедлительно приступит к обзору эффективности работы механизма по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Назрела необходимость укрепления механизма генсекретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия", - сказал Воронцов. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров направил 14 июня генсеку ООН послание с призывом организовать обзор действующих принципов и процедур механизма генсекретаря на предмет их объективно назревшего обновления. "Целая группа стран поддержала данную идею. Ряд государств передал аналогичное обращение Антониу Гутеррешу", - указал дипломат. "Рассчитываем, что он безотлагательно приступит к соответствующему обзору с помощью экспертов-консультантов и с учетом предложений государств-членов", - подчеркнул Воронцов.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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в мире, россия, антониу гутерреш, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон