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Россия ждет, что ООН изучит, как расследуется применение химоружия
Россия ждет, что ООН изучит, как расследуется применение химоружия - РИА Новости, 04.10.2023
Россия ждет, что ООН изучит, как расследуется применение химоружия
Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш незамедлительно приступит к обзору эффективности работы механизма по расследованию случаев возможного... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:34
2023-10-04T20:34
2023-10-04T20:34
в мире
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 4 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш незамедлительно приступит к обзору эффективности работы механизма по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Назрела необходимость укрепления механизма генсекретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия", - сказал Воронцов. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров направил 14 июня генсеку ООН послание с призывом организовать обзор действующих принципов и процедур механизма генсекретаря на предмет их объективно назревшего обновления. "Целая группа стран поддержала данную идею. Ряд государств передал аналогичное обращение Антониу Гутеррешу", - указал дипломат. "Рассчитываем, что он безотлагательно приступит к соответствующему обзору с помощью экспертов-консультантов и с учетом предложений государств-членов", - подчеркнул Воронцов.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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в мире, россия, антониу гутерреш, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия ждет, что ООН изучит, как расследуется применение химоружия
Воронцов: РФ ждет, что ООН изучит механизм выявления случаев боя с химоружием
ООН, 4 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш незамедлительно приступит к обзору эффективности работы механизма по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
"Назрела необходимость укрепления механизма генсекретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия", - сказал Воронцов.
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По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров
направил 14 июня генсеку ООН послание с призывом организовать обзор действующих принципов и процедур механизма генсекретаря на предмет их объективно назревшего обновления.
"Целая группа стран поддержала данную идею. Ряд государств передал аналогичное обращение Антониу Гутеррешу", - указал дипломат.
"Рассчитываем, что он безотлагательно приступит к соответствующему обзору с помощью экспертов-консультантов и с учетом предложений государств-членов", - подчеркнул Воронцов.
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