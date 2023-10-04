https://ria.ru/20231004/oruzhie-1900542234.html
МИД России назвал идеи о срочном запрете ядерного оружия контрпродуктивными
МИД России назвал идеи о срочном запрете ядерного оружия контрпродуктивными - РИА Новости, 04.10.2023
МИД России назвал идеи о срочном запрете ядерного оружия контрпродуктивными
Замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов назвал контрпродуктивными идеи о срочном и полном запрете ядерного... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:07
2023-10-04T20:07
2023-10-04T20:07
россия
сша
вашингтон (штат)
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_0:218:3047:1932_1920x0_80_0_0_c61141bcdbc24d089a54c6993a8f12f6.jpg
ООН, 4 окт – РИА Новости. Замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов назвал контрпродуктивными идеи о срочном и полном запрете ядерного оружия – прогресса в ядерном разоружении можно добиться только при понижении конфликтного потенциала между крупными военными державами. Дипломат напомнил о приостановке действия СНВ-3 в результате деструктивной политики США, а также о лозунгах Вашингтона о стремлении нанести России стратегическое поражение. "В таких обстоятельствах еще очевиднее контрпродуктивность идей о немедленном и полном запрете ядерного оружия либо о волюнтаристском установлении сроков для выходя на "ядерный ноль", - сказал Воронцов. "Убеждены, что прогресса в деле ядерного разоружения можно добиться только на основе поэтапных и консенсусных шагов при последовательной работе по оздоровлению военно-политического климата и уважении интересов безопасности всех сторон", - добавил он. Для этого, по словам Воронцова, необходимо радикально понизить уровень конфликтного потенциала во взаимоотношениях между крупными военными державами и обеспечить давно назревшее обновление архитектуры международной безопасности. "Такая работа должна осуществляться комплексно, учитывать всю совокупность факторов и включать усилия по устранению первопричин коренных противоречий между ядерными государствами в области безопасности", - указал он.
https://ria.ru/20231004/ugroza-1900319698.html
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900342636.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_c9050e47b40ba75b2005f64227dd4f09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
МИД России назвал идеи о срочном запрете ядерного оружия контрпродуктивными
МИД РФ назвал идеи о срочном и полном запрете ядерного оружия контрпродуктивными
ООН, 4 окт – РИА Новости. Замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов назвал контрпродуктивными идеи о срочном и полном запрете ядерного оружия – прогресса в ядерном разоружении можно добиться только при понижении конфликтного потенциала между крупными военными державами.
Дипломат напомнил о приостановке действия СНВ-3 в результате деструктивной политики США
, а также о лозунгах Вашингтона
о стремлении нанести России стратегическое поражение.
КНДР назвала США источником угрозы применения оружия массового уничтожения
"В таких обстоятельствах еще очевиднее контрпродуктивность идей о немедленном и полном запрете ядерного оружия либо о волюнтаристском установлении сроков для выходя на "ядерный ноль", - сказал Воронцов.
"Убеждены, что прогресса в деле ядерного разоружения можно добиться только на основе поэтапных и консенсусных шагов при последовательной работе по оздоровлению военно-политического климата и уважении интересов безопасности всех сторон", - добавил он.
Для этого, по словам Воронцова, необходимо радикально понизить уровень конфликтного потенциала во взаимоотношениях между крупными военными державами и обеспечить давно назревшее обновление архитектуры международной безопасности.
"Такая работа должна осуществляться комплексно, учитывать всю совокупность факторов и включать усилия по устранению первопричин коренных противоречий между ядерными государствами в области безопасности", - указал он.
"Театр абсурда". Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина