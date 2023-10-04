https://ria.ru/20231004/oruzhie-1900542234.html

МИД России назвал идеи о срочном запрете ядерного оружия контрпродуктивными

МИД России назвал идеи о срочном запрете ядерного оружия контрпродуктивными - РИА Новости, 04.10.2023

МИД России назвал идеи о срочном запрете ядерного оружия контрпродуктивными

Замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов назвал контрпродуктивными идеи о срочном и полном запрете ядерного... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:07

2023-10-04T20:07

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов назвал контрпродуктивными идеи о срочном и полном запрете ядерного оружия – прогресса в ядерном разоружении можно добиться только при понижении конфликтного потенциала между крупными военными державами. Дипломат напомнил о приостановке действия СНВ-3 в результате деструктивной политики США, а также о лозунгах Вашингтона о стремлении нанести России стратегическое поражение. "В таких обстоятельствах еще очевиднее контрпродуктивность идей о немедленном и полном запрете ядерного оружия либо о волюнтаристском установлении сроков для выходя на "ядерный ноль", - сказал Воронцов. "Убеждены, что прогресса в деле ядерного разоружения можно добиться только на основе поэтапных и консенсусных шагов при последовательной работе по оздоровлению военно-политического климата и уважении интересов безопасности всех сторон", - добавил он. Для этого, по словам Воронцова, необходимо радикально понизить уровень конфликтного потенциала во взаимоотношениях между крупными военными державами и обеспечить давно назревшее обновление архитектуры международной безопасности. "Такая работа должна осуществляться комплексно, учитывать всю совокупность факторов и включать усилия по устранению первопричин коренных противоречий между ядерными государствами в области безопасности", - указал он.

https://ria.ru/20231004/ugroza-1900319698.html

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россия, сша, вашингтон (штат), генеральная ассамблея оон, оон, в мире