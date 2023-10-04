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Сунак призвал союзников продолжать поставлять Киеву оружие - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 04.10.2023 (обновлено: 15:30 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/oruzhie-1900463708.html
Сунак призвал союзников продолжать поставлять Киеву оружие
Сунак призвал союзников продолжать поставлять Киеву оружие - РИА Новости, 04.10.2023
Сунак призвал союзников продолжать поставлять Киеву оружие
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на ежегодном съезде Консервативной партии, призвал союзников продолжать поставлять Украине вооружение... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:29
2023-10-04T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на ежегодном съезде Консервативной партии, призвал союзников продолжать поставлять Украине вооружение. Трансляцию вёл телеканал Sky News."Я говорю это нашим союзникам: "Если мы дадим президенту Зеленскому инструменты, украинцы завершат работу", - заявил он в ходе выступления. Сунак отметил лидерство Великобритании в поставке Киеву танков и ракет дальнего действия, а также обучении украинских пилотов. Военная помощь Киеву со стороны Лондона в 2022 году составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро), ожидается, что в 2023 году она будет не меньше. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231003/pomosch-1900303554.html
https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html
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в мире, украина, риши сунак, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Риши Сунак, Великобритания
Сунак призвал союзников продолжать поставлять Киеву оружие

Премьер Британии Сунак призвал союзников продолжать поставлять Украине оружие

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на ежегодном съезде Консервативной партии, призвал союзников продолжать поставлять Украине вооружение. Трансляцию вёл телеканал Sky News.
«
"Я говорю это нашим союзникам: "Если мы дадим президенту Зеленскому инструменты, украинцы завершат работу", - заявил он в ходе выступления.
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Сунак отметил лидерство Великобритании в поставке Киеву танков и ракет дальнего действия, а также обучении украинских пилотов.
Военная помощь Киеву со стороны Лондона в 2022 году составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро), ожидается, что в 2023 году она будет не меньше.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРиши СунакВеликобритания
 
 
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