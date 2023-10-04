https://ria.ru/20231004/opros-1900494648.html

Опрос: большинство американцев хотели бы видеть третью партию в стране

Опрос: большинство американцев хотели бы видеть третью партию в стране - РИА Новости, 04.10.2023

Опрос: большинство американцев хотели бы видеть третью партию в стране

Порядка 63% граждан США считают, что стране необходима третья крупная политическая партия, поскольку существующие две - Республиканская и Демократическая -... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:59

2023-10-04T16:59

2023-10-04T16:59

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Порядка 63% граждан США считают, что стране необходима третья крупная политическая партия, поскольку существующие две - Республиканская и Демократическая - выполняют свою работу "очень плохо", свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный исследовательской компанией Gallup. Как показали результаты опроса, показатель текущего года стал рекордно высоким за все время исследований по данной теме, которые служба проводит, начиная с 2003 года. Для сравнения, в предыдущем году за создание третьей политической партии в США выступали 56% респондентов. Сдвиг в общественном мнении наблюдается главным образом среди американцев, чьи симпатии находятся на стороне Республиканской партии. Среди них в 2022 году в поддержку этой идеи выступали 45% опрошенных, ныне - 58%. Исследование проводилось в период с 1 по 23 сентября среди совершеннолетних граждан США. Выборка репрезентативна. Погрешность результатов опроса не указана.

https://ria.ru/20231002/opros-1900041380.html

https://ria.ru/20231004/peregovory-1900453893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша