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Опрос: большинство американцев хотели бы видеть третью партию в стране - РИА Новости, 04.10.2023
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16:59 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/opros-1900494648.html
Опрос: большинство американцев хотели бы видеть третью партию в стране
Опрос: большинство американцев хотели бы видеть третью партию в стране - РИА Новости, 04.10.2023
Опрос: большинство американцев хотели бы видеть третью партию в стране
Порядка 63% граждан США считают, что стране необходима третья крупная политическая партия, поскольку существующие две - Республиканская и Демократическая -... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:59
2023-10-04T16:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Порядка 63% граждан США считают, что стране необходима третья крупная политическая партия, поскольку существующие две - Республиканская и Демократическая - выполняют свою работу "очень плохо", свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный исследовательской компанией Gallup. Как показали результаты опроса, показатель текущего года стал рекордно высоким за все время исследований по данной теме, которые служба проводит, начиная с 2003 года. Для сравнения, в предыдущем году за создание третьей политической партии в США выступали 56% респондентов. Сдвиг в общественном мнении наблюдается главным образом среди американцев, чьи симпатии находятся на стороне Республиканской партии. Среди них в 2022 году в поддержку этой идеи выступали 45% опрошенных, ныне - 58%. Исследование проводилось в период с 1 по 23 сентября среди совершеннолетних граждан США. Выборка репрезентативна. Погрешность результатов опроса не указана.
https://ria.ru/20231002/opros-1900041380.html
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в мире, сша
В мире, США
Опрос: большинство американцев хотели бы видеть третью партию в стране

Gallup: более 60% граждан США хотели бы видеть 3-ю крупную политическую партию

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием Дональда Трампа и Джо Байдена
Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием Дональда Трампа и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием Дональда Трампа и Джо Байдена. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Порядка 63% граждан США считают, что стране необходима третья крупная политическая партия, поскольку существующие две - Республиканская и Демократическая - выполняют свою работу "очень плохо", свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный исследовательской компанией Gallup.
Как показали результаты опроса, показатель текущего года стал рекордно высоким за все время исследований по данной теме, которые служба проводит, начиная с 2003 года. Для сравнения, в предыдущем году за создание третьей политической партии в США выступали 56% респондентов.
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Сдвиг в общественном мнении наблюдается главным образом среди американцев, чьи симпатии находятся на стороне Республиканской партии. Среди них в 2022 году в поддержку этой идеи выступали 45% опрошенных, ныне - 58%.
Исследование проводилось в период с 1 по 23 сентября среди совершеннолетних граждан США. Выборка репрезентативна. Погрешность результатов опроса не указана.
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