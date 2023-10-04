https://ria.ru/20231004/opros-1900382397.html

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны - РИА Новости, 04.10.2023

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны

Более 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:54

2023-10-04T11:54

2023-10-04T11:54

молдавия

кишинев

дорин речан

в мире

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КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 32,3% (37,8% в сентябре). Недовольны выбранным направлением 52,8% (48,1% ранее). Не смогли ответить 14,1% респондентов (10,6% ранее). Опрос проводился в период с 24 по 30 сентября, в нем приняли участие 1002 человека из 330 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20230928/nato-1899264787.html

https://ria.ru/20230928/moldavia-1899249722.html

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев, дорин речан, в мире