https://ria.ru/20231004/opros-1900355064.html

Опрос выявил низкий уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии

Опрос выявил низкий уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии - РИА Новости, 04.10.2023

Опрос выявил низкий уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии

Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года, когда начался конфликт на Украине, эти данные... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:50

2023-10-04T10:50

2023-10-04T10:51

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года, когда начался конфликт на Украине, эти данные приводятся в опубликованном в среду опросе, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии. "В сентябре 60% опрошенных жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев. Против принятия беженцев высказались 33% респондентов, остальные не сумели выразить мнение на этот счет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госканцелярии. Ведомство отмечает, что поддержка приема украинских беженцев упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года. Поддержка приема беженцев особенно заметно снизилась среди эстонцев. Если в первом полугодии 2023 года прием украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре таковых было лишь 66%. Среди жителей других национальностей поддержка приема беженцев колебалась от 48% до 56% в первой половине 2023 года, а в сентябре опустилась до 46%. Среди граждан Эстонии прием украинских беженцев в сентябре поддерживали 62%, среди проживающих в республике граждан РФ - 51%, среди граждан других государств - 78%, среди лиц без гражданства - 30%. Опрос проводился с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет.

https://ria.ru/20231004/opros-1900332310.html

https://ria.ru/20230928/ukraine-1899318872.html

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