Опрос выявил низкий уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии
Turu-uuringute: в Эстонии сильно упала поддержка беженцев с Украины
© iStock.com / Yuliya StarikovaФлаги ЕС и Эстонии в Таллине
© iStock.com / Yuliya Starikova
Флаги ЕС и Эстонии в Таллине . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года, когда начался конфликт на Украине, эти данные приводятся в опубликованном в среду опросе, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии.
"В сентябре 60% опрошенных жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев. Против принятия беженцев высказались 33% респондентов, остальные не сумели выразить мнение на этот счет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госканцелярии. Ведомство отмечает, что поддержка приема украинских беженцев упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года.
Поддержка приема беженцев особенно заметно снизилась среди эстонцев. Если в первом полугодии 2023 года прием украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре таковых было лишь 66%. Среди жителей других национальностей поддержка приема беженцев колебалась от 48% до 56% в первой половине 2023 года, а в сентябре опустилась до 46%. Среди граждан Эстонии прием украинских беженцев в сентябре поддерживали 62%, среди проживающих в республике граждан РФ - 51%, среди граждан других государств - 78%, среди лиц без гражданства - 30%.
Опрос проводился с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет.