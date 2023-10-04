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Опрос выявил низкий уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии - РИА Новости, 04.10.2023
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10:50 04.10.2023 (обновлено: 10:51 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/opros-1900355064.html
Опрос выявил низкий уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии
Опрос выявил низкий уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии - РИА Новости, 04.10.2023
Опрос выявил низкий уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии
Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года, когда начался конфликт на Украине, эти данные... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:50
2023-10-04T10:51
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года, когда начался конфликт на Украине, эти данные приводятся в опубликованном в среду опросе, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии. "В сентябре 60% опрошенных жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев. Против принятия беженцев высказались 33% респондентов, остальные не сумели выразить мнение на этот счет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госканцелярии. Ведомство отмечает, что поддержка приема украинских беженцев упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года. Поддержка приема беженцев особенно заметно снизилась среди эстонцев. Если в первом полугодии 2023 года прием украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре таковых было лишь 66%. Среди жителей других национальностей поддержка приема беженцев колебалась от 48% до 56% в первой половине 2023 года, а в сентябре опустилась до 46%. Среди граждан Эстонии прием украинских беженцев в сентябре поддерживали 62%, среди проживающих в республике граждан РФ - 51%, среди граждан других государств - 78%, среди лиц без гражданства - 30%. Опрос проводился с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет.
https://ria.ru/20231004/opros-1900332310.html
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в мире, эстония, украина, россия
В мире, Эстония, Украина, Россия
Опрос выявил низкий уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии

Turu-uuringute: в Эстонии сильно упала поддержка беженцев с Украины

© iStock.com / Yuliya StarikovaФлаги ЕС и Эстонии в Таллине
Флаги ЕС и Эстонии в Таллине - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / Yuliya Starikova
Флаги ЕС и Эстонии в Таллине . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года, когда начался конфликт на Украине, эти данные приводятся в опубликованном в среду опросе, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии.
"В сентябре 60% опрошенных жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев. Против принятия беженцев высказались 33% респондентов, остальные не сумели выразить мнение на этот счет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госканцелярии. Ведомство отмечает, что поддержка приема украинских беженцев упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года.
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Поддержка приема беженцев особенно заметно снизилась среди эстонцев. Если в первом полугодии 2023 года прием украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре таковых было лишь 66%. Среди жителей других национальностей поддержка приема беженцев колебалась от 48% до 56% в первой половине 2023 года, а в сентябре опустилась до 46%. Среди граждан Эстонии прием украинских беженцев в сентябре поддерживали 62%, среди проживающих в республике граждан РФ - 51%, среди граждан других государств - 78%, среди лиц без гражданства - 30%.
Опрос проводился с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет.
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