https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900458836.html

МЧС пошутило о тренировке по оповещению населения в США

МЧС пошутило о тренировке по оповещению населения в США - РИА Новости, 04.10.2023

МЧС пошутило о тренировке по оповещению населения в США

Проверка технического состояния систем оповещения населения в регионах России с выводом необходимой информации на радио- и телеэфиры успешно завершилась,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:15

2023-10-04T15:15

2023-10-04T15:16

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сша

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Проверка технического состояния систем оповещения населения в регионах России с выводом необходимой информации на радио- и телеэфиры успешно завершилась, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале, задаваясь вопросом, как подобная тренировка пройдет в среду в США. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проводилась 4 октября во всех регионах России. Во вторник американское федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) сообщило, что также в среду запланирована проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. "Систему оповещения планово протестировали в регионах России. Сигнал также прошел по радио- и телеэфирам", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС РФ. "У нас работает, а у вас?" - добавляет российское чрезвычайное ведомство. В посте изображена статуя Свободы, по-русски произносящая фразу "Внимание всем!". "Где-то в параллельной реальности... Переживаем за коллег из Америки. Есть вероятность столкнуться со сложностями перевода наших методических указаний", - отмечает МЧС РФ. Особую актуальность проблематика оповещения населения в России получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно. Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват. Прошедшая сейчас в России проверка была приурочена к 91-й годовщине гражданской обороны России, которая отмечается 4 октября. В 1932 году Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.

https://ria.ru/20221208/germaniya-1837355124.html

https://ria.ru/20230719/opoveschenie-1885017418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сша